Samenwerking tussen WBFSH en Tops ten einde

Er is een einde gekomen aan de samenwerking tussen de WBFSH en Tops Equestrian Events. Dat betekent dat de stamboekenwedstrijd 'WBFSH Studbooks Global Championships Trophy' niet langer bij Tops International in Valkenswaard wordt verreden.

De WBFSH Studbooks Global Championships Trophy werd in 2023 geïntroduceerd en in 2024 werd de tweede editie verreden. “Helaas moeten we bekend maken dat door diverse ongelukkige en onvoorziene omstandigheden de samenwerking met Tops Equestrian Events B.V. is beëindigd”, aldus de WBFSH in een persbericht.

Voortgang stamboekenwedstrijd

“De WBFSH streeft ernaar om aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling van het format van het stamboekenevenement. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal er een meer gedetailleerde update worden gegeven. Er is op dit moment geen verdere informatie beschikbaar.”

Bron: Horses.nl / persbericht