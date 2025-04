Paradressuur Waregem: Podiumplaatsen voor Nobel en Baaijens-van de Vrie

In Waregem is vandaag voor de paradressuurruiters hun eerste outdoor evenement van start gegaan. In de landenproef tekende paralympische amazone Annemarieke Nobel met 72,375% voor de overwinning in Grade I. In Grade III kwam het beste Nederlandse resultaat op naam van Tessa Baaijens-van de Vrie.

Baaijens-van de Vrie stuurde Happy Grace (v. Royal Dance) naar 71,933% en pakte daarmee de tweede plaats achter de Deense Karla Dyhm-Junge. In het zadel van Miss Daisy (v. De Noir 3) liet zij een score van 74,000% optekenen.

70%+ score voor Maud Haarhuis

In deze rubriek verscheen ook Maud Haarhuis met de Painted Black-zoon Baron aan de start. Met een minimaal verschil (0,067%) vielen zij met hun vierde plaats net buiten het podium. Met een totaalscore van 70,100% wist het duo wel de 70%-grens te passeren.

Nobel wint Grade I

In Grade I gingen er vijf combinaties van start met aan kop Annemarieke Nobel. In het zadel van haar trouwe partner Doo Schufro (v. Doolittle) was er 72,375% en daarmee bleven ze bijna 2% voor op de nummer twee. De Duitse Martina Benzinger stuurde Freudentanz JS (v. Fürstenball) naar 70,625%.

Tussenstand landenwedstrijd

TeamNL, bestaande uit Aniek Verploegh, Maud Haarhuis, Tessa Baaijens-van de Vrie en Annemarieke Nobel, neemt ook deel aan de landenwedstrijd waarbij ze momenteel op de tweede plaats staan. De leiding in het tussenklassement ligt in handen van het Duitse team.

Uitslag

Bron: Horses.nl