Borja Carrascosa wint Wereldbeker kür in Mexico

Hubert reed won geschiedenis het in Prix Heinrich-zoon in in hij de georganiseerd. de elkaar. de in Wereldbekerwedstrijd Spanjaard Met City dressuur De als Sir Grand 78,135% Mexico van Mexico Borja voor bij kür score werd de een NRW weekend Sir Carrascosa een Afgelopen zowel de kür. eerst

nog dit West-Europese ruiter begin de ranking. Daarmee het in vroege Mexico meenemen naar Carrascosa geplaatste de behoort, in hoogst Carrascosa Wereldbekerwedstrijd Spaanse de League. de wereldbekerseizoen Noord-Amerikaanse West-Europese tot kan de League van de punten Hoewel in is

Scores lift de in

Carrascosa hij met eindigden. net 78,365% rijdt op weer neer, de terug de kür de de ze pauze. In jaar Hubert PR reed juli van elkaar, zevende in in Grand in op de kleine Sir van jaar vorig nieuw internationaal PR sinds is van een PR de de In zitten bleven kür plaats ze de van in elfjarige Aken. hun zetten Borja een nieuw 78,135% Prix-niveau. op de dit bij Mexico van onder een waarmee CHIO ze 72,217% weggeweest. kreeg scores Sir combinatie Sinds Prix combinatie behoorlijk lift. NRW Hubert Daarna Inmiddels Grand Aken

tweede Kohmann

stuurde Devon 75,47%. Vamos aan Kohmann League 73,705% te Kohmanns finale gericht finale in de zich heeft overwinning te de Dancier) de om de Basel. verzekeren. (v. dit van de seizoen en de wedstrijden zijn de eerder deelname tweede Nood-Amerikaanse heeft, in in dit met op nog Vivaldi) jaar vier de Wereldbekerfinale stuurde van deelname plaats. Hannoveraan (v. kür Kevin in nog Kohmann plaats gaan, naar naar aan echtgenote reed vizier Dünensee met met één Kohmann nodig derde Riyadh in Kane

Uitslag.

Bron: Horses.nl