Britse topdrie in GPS Lier, Wilton bij rentree naar 76,809%

Britten bezetten de gehele topdrie in de Grand Prix Spécial op CDI Lier: Spencer Wilton met Super Nova II (v. De Niro) – die sinds de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) dit weekend weer voor het eerst in de ring verschenen – op 1 met 76,809%, Sonnar Murray Brown met Erlentanz (v. Latimer) op 2 met 74,34% en Gareth Hughes met KK Woodstock (v. Wolkentanz II) op 3 met 73,085%. Daarmee tonen de Britten de huidige breedte in de dressuurtop in dit Olympische jaar.

Diederik van Silfhout stuurde zijn nieuwe troef Chardonnay (v. Westpoint), die tot en met de Grand Prix werd opgeleid door Stefanie de Frel, naar 71,383%, goed voor een vijfde plaats in de Spécial. CDI Lier was het internationale debuut voor Van Silfhout en Chardonnay. Hij heeft de twaalfjarige merrie sinds afgelopen zomer op stal staan en boekte in de subtop al aansprekende resultaten. In de Grand Prix in Lier ging het duo ook over de 70%.

Uitslag

Bron: Horses.nl