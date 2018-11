Charlotte Dujardin koopt VSN-finalist Alive and Kicking

Charlotte Dujardin heeft een nieuw talent voor de toekomst aangeschaft. Het gaat om de vierjarige Alive and Kicking (All At Once x Fürst Piccolo). De in Duitsland gefokte merrie liep eind vorig jaar naar de achtste plek in de finale van de VSN Trofee.

Alive and Kicking werd als jong paard aangeschaft door Lauren Asher en zette haar in training bij Lennard Bos. Kim Noordijk stelde de merrie als driejarige voor op de VWF Dressuur en scoorde toen 112 punten met onder andere een 9 voor de draf. In de finale van de VSN Trofee reed Asher Alive and Kicking met 39,5 punten (stap 6,5, draf 8,5, galop 8,5 en achten voor het te rijden zijn en de algemene indruk) naar de gedeelde achtste plek.

Asher, die afwisselend in Amerika en Nederland verblijft, verkocht de All At Once-dochter vorige maand aan Gunnarlunda Dressage in Zweden. Die heeft de merrie nu verkocht aan Charlotte Dujardin.