Dierenarts moet 250.000 betalen na dood dressuurpaard

Evelyn Haim-Swarovski's toekomsthoop Donna Asana (v. Don Schufro) begon in 2010 te hoesten, niets meer dan een eenvoudige verkoudheid. Haar dierenarts spoot de merrie daarop in met een homeopathisch middel, de Grand Prix-merrie reageerde heftig op de toegediende medicijnen, raakte in shock en overleed. Nu moet de betreffende dierenarts 250.000 euro aan de Oostenrijkse Haim-Swarovski betalen.

Haim-Swarovski kocht Donna Asana in 2009 van de Deense Lone Jörgensen, maar lang kon ze niet van de merrie genieten. Haim-Swarovksi stelde de dierenarts aansprakelijk voor de dood van de merrie en eiste de gehele koopsom terug, 1,75 miljoen euro. Zo ver ging de rechter van de Rechtbank in München niet mee, omdat het paard op het moment van overlijden duidelijk in waarde gedaald zou zijn.

Niet op risico’s gewezen

Haim-Swarovski kreeg al eerder gelijk voor de Rechtbank van München. Tegen die uitspraak ging de betreffende dierenarts in beroep, maar ook de Rechtbank van Beieren stelde Haim-Swarovski in het gelijk. Het Oberlandesgericht van Beieren stelt dat er met de behandeling met het betreffende middel niet zoveel mis was, maar de dierenarts had Haim-Swarovski niet voldoende op de risico’s van het middel gewezen.

Bron: Nordbayern.de