Dinja van Liere en Kris de Vries aan elkaar gewaagd in Lichte Tour-kür: 76,76 vs. 76,65%

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Dinja van Liere met McLaren Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Op het laatste Lichte Tour-concours van McLaren OLD N.O.P.T. (v. Morricone I) heeft de hengst ook de Lichte Tour-kür gewonnen. McLaren kwam onder Dinja van Liere op 76,76% (75,85-78,25%) en bleef daarmee maar heel nipt Kris de Vries met de halve tuiger Lexington (Dark Pleasure x Patijn) voor, die op 76,65% (74,3-78,025%) uitkwam. Lexington, die op CDI Lier twee weken geleden beide Lichte Tour-proeven won, stond bij twee juryleden bovenaan (Ringmark en Rothenberger), net zoals McLaren (Eebert en Van der Heijden). Het vijfde jurylid, de Brit Richard Baldwin, had de uiteindelijk als vierde geëindigde Ilegro bovenaan (met daarachter Lexington en McLaren).

