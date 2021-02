Dressuurruiters maken zich op voor topontmoeting

Vanaf het begin in 1986 maakt The Dutch Masters deel uit van de FEI Dressage World Cup en komen de beste dressuurruiters en -amazones altijd graag naar de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Ook dit jaar staan weer de beste combinaties op de deelnemerslijst. De wereldbeker van The Dutch Masters is belangrijk voor de ruiters. Het is pas de derde wedstrijd dit seizoen en meer als voorgaande jaren, is het belangrijk voor veel ruiters om beslissende punten te verzamelen voor deelname aan de finale.

Duitsland komt met een top team met aan het hoofd ‘dressage queen’ Isabell Werth. Isabell heeft maar weinig edities van The Dutch Masters overgeslagen en wist de wereldbeker kür op muziek driemaal te winnen in Den Bosch, in 2007, 2009 en 2018. De populaire 51-jarige Isabell is de meest succesvolle dressuuramazone ooit. Ze won 6 Olympische gouden medailles waarvan 5 met het team, 13 gouden medailles bij de Wereldkampioenschappen (5 met het team) en 20 Europese gouden plakken (9 met het team). Het Duitse team bestaat verder uit Dorothee Schneider, Benjamin Werndl en Helen Langehanenberg, die momenteel op een tweede plaats staat in de tussenstand.

Terugkeer Juan Matute Guimón

De Deense Cathrine Dufour, die in oktober vorig jaar in Aarhus de eerste wereldbekerkwalificatie won met Bohemian, heeft zich ook aangemeld. The Dutch Masters verheugd zich ook op de terugkeer van de jonge Spanjaard Juan Matute Guimón. De getalenteerde 23-jarige kreeg in mei 2020 een beroerte nadat hij van zijn paard stapte, lag 25 dagen in coma en was 2 maanden lang verlamd. Nu keert hij terug naar de wedstrijdring na een lange en zware revalidatieperiode.

Belangrijke meetpunten voor Tokio

De Nederlandse top ontbreekt natuurlijk niet en zal zeker voor tegengas gaan zorgen. Voor bondscoach Alex van Silfhout zijn de Grand Prix op vrijdag en de FEI Wereldbekerwedstrijd op zaterdagmiddag belangrijke meetpunten op weg naar de Olympische Spelen van Tokio. “Ik mag vijf combinaties inschrijven. Het liefst had ik er meer gehad, maar onder deze omstandigheden is het niet anders. Het was moeilijk om een keuze te maken, ik heb er best wel even over gedaan. Ik heb gekozen voor de top drie van het NK in september met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens. Thamar Zweistra heeft al deelgenomen aan wereldbekerwedstrijden afgelopen maanden en Marlies van Baalen heeft vorige week in Tolbert bij de Kaderwedstrijd opvallend gepresteerd met Go Legend. Dat zijn de vijf die in Den Bosch aan de start komen.”

12 en 13 maart

De FEI Dressage World Cup Grand Prix presented by RS2 Dressage wordt verreden op vrijdag 12 maart om 10.00 uur gevolgd door de FEI Dressage World Cup Kür op Muziek op zaterdag 13 maart om 13.00 uur.

Bron: Horses.nl / The Dutch Masters