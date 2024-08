Dressuurruiters TeamNL plaatsen zich als vierde voor finale Olympische Landenwedstrijd

Op de tweede dag van de Grand Prix verschenen Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache) en Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr (v. Totilas) voor TeamNL in de baan van het imponerende Olympische stadion in Versailles. De Grand Prix telt als kwalificatie voor zowel de team- als individuele finale. Dinja van Liere plaatste zich gisteren met Hermès N.O.P. (v. Easy Game) overtuigend voor de individuele finale de Grand Prix kür op muziek. Emmelie Scholtens stelde ook een plaats in de finale veilig door als eerste in haar groep te eindigen vandaag. Voor Hans Peter Minderhoud is er helaas geen plaats weggelegd in de individuele finale.

Ondanks zenuwen voor haar debuut op de Olympische Spelen gaf Hermès N.O.P. direct een fijn gevoel aan Dinja van Liere. Het doel was een solide proef rijden en zich kwalificeren voor de individuele finale de Grand Prix kür op muziek op zondag. Met een score van 77,764% eindigde Dinja van Liere als tweede in haar groep. Dit verzekerde haar van een ticket voor de finale.

Olympisch debuut Van Liere

Van Liere over haar debuut op de Spelen: “De Olympische Spelen is iets ultiems voor iedere sporter. Ik wilde het echt heel graag meemaken en dat is gelukt. Er zit nog wel wat rek naar boven in, maar ik ben heel erg tevreden over mijn eerste proef. Nu kan ik me richten op de volgende proef, de Grand Prix Spécial zaterdag. Donderdag en vrijdag ga ik nog even extra de lijnen van de Grand Prix Spécial en mijn kür doorrijden, ik heb heel veel zin in het weekend.”

Indian Rock on fire

Ook Emmelie Scholtens is debutante op de Olympische Spelen. Niet helemaal fit begon Scholtens aan haar proef. “Indian Rock was on fire, daardoor moest ik een beetje improviseren, maar ik heb een goede proef gereden. Ik heb het gevoel dat er nog meer inzit. Mijn doel is om de Grand Prix Spécial zaterdag foutloos te rijden.”

Met een score van 74,581% eindigde Emmelie als eerste in haar groep. Deze positie verzekert haar van een plaats in de individuele finale zondag, de Grand Prix kür op muziek.

Geen individuele finale voor Minderhoud

Hans Peter Minderhoud voldeed vandaag niet aan zijn eigen verwachtingen. “Ik had er echt zin in vandaag, maar Glock’s Toto Jr was moeilijk vandaag tijdens het losrijden. Hij verloor zijn aandacht een beetje toen er een Canadese merrie in de losrijring verscheen. Het was moeilijk om nog focus te krijgen. Vlak voordat we de ring in gingen, ging het wel een beetje beter, maar gaandeweg de proef zakte het weg. Ik baal ervan.” Helaas is de score van 72,578% van Minderhoud niet voldoende om zondag terug te mogen komen voor de individuele finale.

Tevreden bondscoach

Bondscoach Patrick van der Meer vertelt na afloop: “De score van Dinja van Liere gisteren was al super goed en Emmelie reed een mooie rit waarmee ze zich ook direct plaatste voor de finale. Hans Peter reed niet de rit van zijn leven, maar er zaten geen grote fouten in de proef. Als land hebben we ons in elk geval geplaatst voor de finale van de landenwedstrijd zaterdag, de Grand Prix Spécial, dan gaan we er vol tegenaan.”

Verder verloop van de wedstrijd

Zaterdag 3 augustus staat de teamfinale, de Grand Prix Spécial op het programma. Nederland heeft zich als vierde geplaatst voor de landenwedstrijd. Alleen de resultaten behaald in de Grand Prix Spécial (zaterdag) tellen mee voor de teammedailles. De eindscore voor elk team wordt berekend door de uiteindelijke totaalpercentages in de Grand Prix Spécial van elk teamlid bij elkaar op te tellen, er is geen schrapresultaat.

De achttien combinaties die geselecteerd zijn voor de strijd om de individuele medailles starten met een schone lei in de Grand Prix kür op muziek op zondag 4 augustus. Het goud gaat naar de combinatie die het hoogste percentage behaalt in de kür op muziek.

