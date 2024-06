Helen Erbe en ervaren Carlos FRH zetten eerste stap naar Duitse U25-titel

Helen Erbe is goed aan het Duits kampioenschap in de klasse U25 begonnen. De amazone schreef vanmorgen in Balve met de 17-jarige Carlos FRH (v. Carabas) het eerste onderdeel, de Intermédiaire II, op haar naam. De 75% die Erbe verdiende was ruimschoots voldoende om Semmieke Rothenberger met de 14-jarige KWPN'er Farrington 4 (v. Jazz) naar de tweede plaats te verwijzen. De score van Rothenberger kwam uit op 73,789%. Alleen Reinhard Richenhagen gaf het voordeel aan Semmieke Rothenberger, de overige vier juryleden zagen Helen Erbe als winnares.

Helen Erbe nam in 2022 de ervaren Carlos FRH over van haar zus Hannah die onder meer goud met de ruin won op het EK U25. Ook Helen Erbe won vervolgens teamgoud met Carlos op het EK U25.

Fokproduct van Theo Gelink

Semmieke Rothenberger behaalde haar tweede plaats met de door Theo Gelink uit Lievelde gefokte Farrington (Jazz x Samba Hit). Rothenberger nam eind 2022 de teugels van Farrington over van de Belg Nico Nyssen, die de grote Jazz-zoon al met succes had uitgebracht in de GP U25. Daarvoor liep Farrington op het hoogste niveau onder de Amerikaan Michael Pineo.

Fiderdance vierde

Helen Erbe en Semmieke Rothenberger waren in Balve een klasse apart. Na hen volgden combinaties die weinig voor elkaar onderdeden. Anna Schölermann haalde het podium met de elfjarige Hannoveraner Bon Scolari (v. Bon Bravour) door 70,921% te behalen. Dat was een fractie meer dan Moritz Treffinger met de Bonhomme-hengst Fiderdance (70,684%).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl