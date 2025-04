Mary Hanna (70): ‘Ivanhoe zorgt ervoor dat ik door blijf gaan’

De Australische Mary Hanna is met haar 70 jaar de oudste amazone deze Wereldbekerfinale in Basel. Met Ivanhoe (v. Desperado) eindigde ze bovenaan in de Pacific League en reisde ze naar Europa voor de finale. In de Grand Prix reden ze vrijdag naar ruim 69%.

Ivanhoe (uit Pirouette ID elite PROK van Jazz, fokker S.M.F.H. Waterschoot) kwam bij Mary Hanna terecht via haar trainer Patrik Kittel en zijn vrouw Lyndal. “Zij vertelden me dat ze een paard op stal hadden waarvan ze dachten dat hij mij perfect zou passen. Op dat moment was ik eigenlijk niet op zoek, maar Patrik is mijn trainer hij weet heel goed wat voor paarden mij goed passen. Daarom reisde ik naar Europa om Ivanhoe te proberen.”

Geen paarden die het moeilijk maken

Eenmaal in het zadel van de ruin was Hanna verkocht. “Ik vond zijn achterbeen heel goed. Hij was wel iets kleiner dan de paarden die ik normaal rijd, maar zijn karakter en trainbaarheid leken goed. Ik ben nu 70 jaar, dus ik wil geen paarden rijden die het me heel moeilijk maken”, vertelt de amazone lachend.

Jazzen gemaakt voor GP-werk

Een pluspunt voor Hanna is dat Ivanhoe Jazz als moedervader heeft. “Daar houd ik van. Ik heb veel Jazzen gehad en ik vond ze altijd super. Ze zijn gevoelig, maar zijn allemaal gemaakt voor het Grand Prix-werk. Als je met ze om kunt gaan, zijn het echt fantastische paarden. De laatste Wereldbekerfinale in 2016 die ik reed was op Umbro, dat was een directe Jazz, hij had ook een geweldig karakter.”

Perfect angel

Het karakter van Ivanhoe was naast zijn natuurlijke aanleg een doorslaggevende factor. Patrik Kittels stalamazone Malin Nilsson vertelde Hanna dat Ivanhoe nog nooit een stap verkeerd had gezet, en dat bleek te kloppen. “Ik heb hem nu tweeënhalf jaar en hij is altijd de ‘perfect angel’. Het heeft wel wat tijd gekost om echt een combinatie te worden, maar uiteindelijk kregen we een goede band. We zijn er even uitgeweest doordat ik huidkanker kreeg, toen voelde ik me vaak niet goed. Maar op de dagen dat ik me beter voelde was Ivanhoe het enige paard dat ik reed, omdat hij zo lief is. Hij heeft me daar echt doorheen getrokken.”

Op naar Los Angeles 2028

Hanna en Ivanhoe waren eerste reserve voor het Australische team voor de Olympische Spelen van Parijs. Op de vraag of ze ook nog voor Los Angeles in 2028 wil gaan antwoordt de amazone stellig: “Absoluut! Natuurlijk neem ik alles in deze fase van mijn leven stap voor stap. Mijn eerste doel was om deze Wereldbekerfinale te halen, en dat is gelukt. Mijn volgende doel wordt het WK in Aken volgend jaar, ik denk dat we een goede kans hebben. Paarden als Ivanhoe maken dat ik door blijf gaan, en het wedstrijden rijden vind ik geweldig leuk.”

Bron: KWPN