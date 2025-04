Charlotte Fry en Glamourdale, Isabell Werth en DSP Quantaz en Isabel Freese en Total Hope OLD met heel dicht daarachter Correntin Pottier met Gotilas du Feuillard en Sandra Sysojeva met Maxima Bella OLD. Dat was de top-5 gisteren in de Grand Prix op de Wereldbekerfinale in Basel. Wie halen vanavond het podium in de kürfinale? Kijk live vanaf 19.30 uur.