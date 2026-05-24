Rolex Grand Prix én bonus voor Richard Vogel en United Touch S: ‘Een goede reden voor tranen’

Esther Berendsen
De ereronde voor Richard Vogel en United Touch, winnaars van de Rolex Grand Prix van Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Met overmacht en schijnbaar gemak galoppeerden Richard Vogel en United Touch S naar de overwinning in de Rolex Grand Prix van TSCHIO Aken 2026. Het betekent niet alleen de 450.000 euro voor deze winst, maar als ‘live contender’ na de winst in de Rolex Grand Prix van Den Bosch strijken ze ook de bonus van 500.000 euro op. José Maria de Larocco zette alles op alles en werd daarmee tweede met de meewerkende KWPN’er Finn Lente (v. Gaillard de la Pomme). Sophie Hinners maakte het podium compleet met Iron Dames Singclair (v. Singgular LS La Silla).

