Marieke van der Putten: ‘Kuvasz wordt volwassen’

In Lier vond zondagmiddag de afsluitende kür op muziek plaats van het CDI. Wederom was er winst voor België: Voor enthousiast thuispubliek reden Justin Verboomen en Zonik Plus naar de winnende megascore van 90.015%. Marieke van der Putten had Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) bij zich in België en was zeer tevreden met haar vierde plek. "Ik ben echt héél blij" vertelt de amazone aan de vooravond van het NK Dressuur in Ermelo.

Marieke van der Putten maakte indruk op het publiek met een sterke kür op Kuvasz RS2. Ondanks een kostbare fout in de eners liet de combinatie duidelijk progressie en meer maturiteit zien, iets waar Van der Putten zichtbaar blij mee was na afloop. “Natuurlijk baal ik een beetje van de fout in de eners, want dat was een dure. Maar verder ben ik supertevreden. Hij blijft zich zo ontwikkelen. De piaffe en passage worden echt steeds beter. Hij heeft vandaag echt voor mij gevochten. Dit is de eerste wedstrijd waarbij ik hem in de ring kan rijden zoals hij thuis ook voelt. Hij wordt volwassen. Dit was een hele goede voorbereiding op het NK Dressuur volgende week.” Van der Putten en Kuvasz scoorden 78,205% met hun kür op muziek in Lier.

Debuterende Rothenberger

De absolute sterren van de middag waren opnieuw de Belgische Justin Verboomen met Zonik Plus, die met overmacht wonnen. Maar ook de Belgische Larissa Pauluis bezorgde het thuispubliek reden tot juichen. Samen met haar ervaren 16-jarige partner Flambeau reed ze naar de tweede plaats met een sterke score van 81.750%. De derde plaats ging naar de Duitse Semmieke Rothenberger met de eveneens 16-jarige Farrington. “Het is altijd een eer om je land te mogen vertegenwoordigen”, vertelt Rothenberger na afloop. “Dit was mijn debuut bij de senioren, al heb ik natuurlijk al heel wat kampioenschappen gereden, dus ik weet wat de druk betekent. Maar ik wist niet dat mijn score nog belangrijk was voor de bronzen medaille in de Nations Cup. Toen ik de ring uitkwam, zeiden mijn teamgenoten: ‘Semmie, you saved us!’”, lacht ze.

Bron: Persbericht CDI Lier / Horses.nl

