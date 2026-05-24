Wandres en Verrenberg winnen Wereldbeker Kür in Olomouc

Savannah Pieters
Frederic Wandres met Quizmaster FRH. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Frederic Wandres heeft met de tienjarige Oldenburger-hengst Verrenberg (v. Vilancio) de Wereldbeker Kür in het Tsjechische Olomouc gewonnen. De Duitse combinatie noteerde een score van 73,145%.

