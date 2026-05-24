Liz Arends naar podiumplaats in bij children op CDI Lier

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Op de slotdag van CDI Lier heeft Liz Arends een podiumplaats behaald in de individuele proef voor children. De amazone stuurde Master (v. Franklin) naar een score van 74,69%, goed voor de derde plaats. In de CDIO Kür op muziek voor young riders noteerde Senna Steevens het beste Nederlandse resultaat. Met Kashmir (v. Desperado) eindigde zij met 71,65% als zesde.

