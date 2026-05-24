Glamour Girl bezorgt Von Eckermann winst in Aken

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Glamour Girl bezorgt Von Eckermann winst in Aken featured image
Henrik von Eckermann met Glamour Girl. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Henrik von Eckermann heeft op de slotdag van CHIO Aken de Preis des Aachen-Laurensberger Rennvereins op zijn naam geschreven. De Zweedse topruiter stuurde de KWPN-merrie Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL) naar de overwinning in het 1,50m direct op tijd. Met een foutloze rit in 67,30 seconden bleef hij Erynn Ballard met Fave d’Authuit (v. Cornet Obolensky) nipt voor. Christian Ahlmann legde beslag op de derde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant