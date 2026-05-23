Locatiekeuringen Stal Lueks en SD Stables leveren 21 sterren op

Op de locatiekeuring in Diever bij Stal Lueks verschenen vandaag 27 paarden op de groene grasmat en bij fraai zonnig weer. In totaal haalden tien paarden hun Sterpredicaat. Juryleden Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en aspirant Hendrik van der Meulen beloonden negen merries met een Ster tweede premie, één hengst werd Ster. De locatiekeuring bij SD Stables werd afgesloten met 11 Sterpaarden. Juryleden Manuel Gasseling, Wieneke Waaijer en Jolanda Slootjes gaven vier hengsten het Sterpredicaat en zeven merries werden Ster met een tweede premie.

KFPS Door

In Diever werd de eerste groep in de rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries in twee groepen verdeeld. In de eerste groep van zes merries gingen er twee met een rood lintje naar huis: de vierjarige Vivienne von Adelsberg Ster (Alwin 469 x Jehannes 484) en de zesjarige Martsje B. Ster (Nane 492 x Rindert 406) die op kop van de rubriek kwam.



In de tweede groep werden drie van de zes merries Ster met een tweede premie: op kop kwam de vierjarige Violin fan Melman Ster (Teun 505 x Eise 489), gevolgd door de vierjarige Tekla fan ‘e Bûtemare Ster (Alwin 469 x Tsjalle 454) en de zesjarige Nine van de Eese Ster (Ulbrân 502).

Drie driejarigen Ster

Ook de opnamerubriek met driejarige veulenrubriek merries werd in twee gesplitst, waarbij in totaal drie merries met een Ster tweede premie naar huis gingen. In de eerste rubriek kwam Yegane Ster (Tiede 501 x Onne 376) op kop. In de tweede rubriek kregen Yfke W. Ster (Rommert 498 x Wimer 461) en Xelly m-s Ster (Jehannes 484 x Epke 474) een Ster met een tweede premie waarbij Xelly op kop kwam te staan.

Van stamboek naar Ster

Vijf merries kwamen als stamboekmerrie in Diever het gras op, daarbij haalde Fenna van de Stouwe Ster Sport (Alwin 469 x Adel 357) haar Sterpredicaat met een tweede premie.

Ook de vierjarige hengst Tiernan fan ‘Sin en Wille’ Ster (Jehannes 484 x Alwin 469) ging met het Sterpredicaat naar huis.

Vier Sterhengsten in Mierlo

De dag in Mierlo bestond uit 27 paarden en begon met een grote groep veulenboekhengsten. Negen verschenen er in de baan en hiervan gingen er vier met een Sterpredicaat naar huis. De vijfjarige Sjouke R. van het Hermalen Ster AA (Matthys 504 x Doaitsen 420), – de zevende Ster of hoger nakomeling van zijn moeder-, de driejarigen Xavi fân Stal Bellefleur Ster (Gosse 526 x Eise 489), Yves fan Black Beauty Stables Ster ( Tiede 501 x Jehannes 484) en Zino van ‘t Wilbroek Ster (Hilbrand 525 x Tymon 456).

Vijf Ster bij opname

Bij de opnamerubrieken was er een Ster met een tweede premie voor de vierjarige Thaija vom Krinnershof Ster (Wibout 511 x Nane 492). De driejarigen werden verdeeld in twee groepen, met in totaal vier Ster tweede premie merries.

In de eerste groep kwam Wende FE Ster (Gosse 526 x Hessel 480) op kop en Zara van Winnehof Ster (Arent 515 x Uldrik 457) ging ook met een rood lintje naar huis.

In de tweede groep werden twee merries Ster met een tweede premie: Yke Burm Deladix Ster (Wibout 511 x Harmen 424) en op kop kwam Yapke van de Hoeksche Hoeve Ster (Alwin 469 x Rommert 498).

Twee merries van stamboek naar Ster

De rubriek met acht stamboekmerries leverde twee promoties op naar Ster tweede premie voor de vierjarige merries: Toulouse van ‘t Schoonhoudt Ster (Elias 494 x Hessel 480) kwam op kop met daarachter Vlinder van ‘t Driehuukske Ster A (Omer 493 x Beart 411).

Bron: KFPS