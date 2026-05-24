Derde zege op rij voor Suraya Hendrikx en Benicia in Lier

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Derde zege op rij voor Suraya Hendrikx en Benicia in Lier featured image
Suraya Hendrikx met Benicia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Suraya Hendrikx heeft op CDI Lier ook de Intermédiaire I Kür op haar naam geschreven. De Belgische amazone stuurde de Benicio-dochter Benicia naar een score van 73,755% en bleef daarmee landgenotes Jorinde Verwimp en Anke Moordtgat voor. Verwimp eindigde met Karnival Zee T (v. Eye Catcher, fokker A.M.T. Toonen-Arts) als tweede, terwijl Moordtgat met de voormalig Oldenburger kampioenshengst Benefit (v. Belantis) beslag legde op de derde plaats.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant