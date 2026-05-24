Thijssen snelt met Farah Z naar 1,45m-zege in Mâcon Chaintré

Savannah Pieters
Sanne Thijssen hier met Iron Dames Keiralanda VDM Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sanne Thijssen heeft met Farah Z (v. For Pleasure) het CSI4* 1,45m in Mâcon Chaintré op haar naam geschreven. De Nederlandse amazone bleef met de negenjarige Zangersheide-merrie de Franse ruiters Benoit Cernin en Clément Frerejacques voor en voerde daarmee de top drie aan.

