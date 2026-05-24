Belgische chef d’equipe Jeroen Van Lent: ‘Ik hoop dat we nog iets kunnen groeien richting Aken’

Nadat het Belgische team vorig jaar geschiedenis schreef met de allereerste Belgische overwinning in de FEI Dressage Nations Cup, maakten de Belgen ook dit jaar de verwachtingen waar voor eigen publiek in Lier. Zelfs zonder de score van topcombinatie Justin Verboomen en Zonik Plus had Team Belgium de overwinning al veiliggesteld.

Rick Helmink Door

Met het Wereldkampioenschap in Aken stilaan aan de horizon ziet Belgisch bondscoach Jeroen van Lent een team dat aan vertrouwen en routine wint. “Wedstrijden zoals deze zijn ontzettend belangrijk. Om hier thuis opnieuw te winnen, net als vorig jaar, is fantastisch. Deze ruiters blijven geschiedenis schrijven voor de Belgische dressuur, en dat maakt mijn job als bondscoach eerlijk gezegd behoorlijk makkelijk”, lachte hij. “Natuurlijk ligt Aken nog ver voor ons, maar ik hoop dat we deze vorm kunnen vasthouden en misschien zelfs nog verder kunnen groeien richting het kampioenschap. We mogen ons gelukkig prijzen met combinaties zoals Justin en Zonik Plus op dit niveau, en dat maakt me enorm trots.”

‘Plezier om naar te kijken’

Voorzitter van de jury Alice Schwab sprak vol lof over het niveau van de wedstrijd en vooral over de harmonie binnen de Belgische proeven. “Het was echt topsport van hoog niveau. We hebben vandaag ontzettend veel sterke proeven en prachtig gereden proeven gezien. Als jurylid was het een plezier om naar te kijken. Natuurlijk was er één combinatie die er echt uitsprong. De harmonie tussen Justin en Zonik Plus is bijzonder om te zien. Maar eigenlijk presteerde het volledige Belgische team vandaag op een zeer hoog niveau.”

Druk valt weg

Ondanks opnieuw een winnende prestatie gaf Justin Verboomen toe dat hij de dag met wat spanning begon. “Ik was voor mijn proef toch wat zenuwachtig door het warme weer vandaag, maar we hebben geprobeerd ons zo goed mogelijk aan te passen. Gelukkig konden we binnen losrijden. Zonik Plus blijft een paard vol verrassingen”, lachte Verboomen na afloop. “Niet alles liep exact zoals gepland, maar ik ben ontzettend trots op het resultaat en ook op het hele team.” Toen hem verteld werd dat België de Nations Cup-overwinning zelfs zonder zijn score al binnen had, verscheen er een glimlach op zijn gezicht. “Dat neemt toch wel wat druk weg.”

Zelfde team als in Fontainebleau

België stuurde hetzelfde team als naar de Nations Cup in Fontainebleau, waar onze Zuiderburen derde werden. Charlotte Delfaque, die vorig jaar nog deel uitmaakte van het Belgische EK-team met Botticelli, is er dit jaar bij met Larissa Pauluis’ tweede paard First-Step Valentin. “Het is geweldig. Lier is echt mijn favoriete accommodatie en ik geniet enorm van het rijden met Valentin. Het is fijn om weer terug te zijn op het hoogste niveau.”

‘Beste Grand Prix ooit’

Ook Larissa Pauluis benadrukte de groei van de Belgische dressuursport. Samen met Flambeau reed ze naar wat ze zelf omschreef als haar beste Grand Prix ooit. “Ik ben enorm trots om deel uit te maken van dit team. We doen dit echt samen en het niveau binnen de Belgische ploeg blijft groeien. Dat zag je vandaag ook bij Charlotte en Wim. En persoonlijk was dit waarschijnlijk de beste Grand Prix die ik ooit met Flambeau gereden heb. Voor het eerst voelde hij in de ring zo ontspannen en makkelijk aan. Dat maakte het echt bijzonder. Dit is precies de richting waarin we als team verder willen groeien.”

CDIO Lier blijft groeien

Dat gevoel van groei werd gedeeld door ruiter én organisator Wim Verwimp, die zag hoe CDIO Lier opnieuw combinaties van over de hele wereld aantrok. “Het is fantastisch om te zien hoe dit evenement blijft groeien. Vorig jaar organiseerden we voor het eerst de FEI Nations Cup en toen mochten we al veel internationale ruiters verwelkomen. Dit jaar is het evenement opnieuw gegroeid en daar ben ik enorm trots op, zowel als organisator als lid van het Belgische team. Daarnaast rijden hier ook veel combinaties in de Small Tour met het oog op de selectie voor de Asian Games. Het maakt me trots dat we ruiters hier in Lier zulke kansen kunnen bieden.”

Lees ook:

Bron: Persbericht Belgium Dressage Events