Wim Verwimp en Jedai de Massa winnen 4* Spécial op eigen concours met 73,107%

Wim Verwimp en Jedai de Massa Foto: FEI/Dirk Caremans
Door Rick Helmink

Wim Verwimp (58) kwam in 2024 na tien jaar afwezigheid in de internationale ring weer terug met Jedai de Massa (v. Don Juan de Hus). Nu is de Belg hard op weg naar het Wereldkampioenschap in Aken als derde man in het team. Vandaag won Verwimp, notabene op zijn eigen concours (hij maakt deel uit van de organisatie van Belgium Dressage Events), de Grand Prix Spécial in Lier met een dik nieuw record: 73,107%.

