Alle 4*-zeges voor België in Lier: 90,015% voor Verboomen en Zonik Plus in kür

Rick Helmink
Justin Verboomen en Zonik Plus Foto: FEI/Dirk Caremans
Alle vier de zeges in de CDIO4*-rubrieken in Lier bleven dit weekend in België: de winst voor het Belgische team in de Nations Cup, de individuele winst in de Grand Prix voor Justin Verboomen, de winst in de Spécial voor Wim Verwimp en tot slot wonnen Justin Verboomen en Zonik Plus vanmiddag de kür met 90,015%. Landgenote Larissa Pauluis, ook tweede in de Grand Prix (73,522%), werd in de kür eveneens tweede (81,75%) met de zestienjarige Flambeau. Marieke van der Putten, in de Grand Prix derde, kwam nu met Kuvasz RS2 op de vierde plaats uit (78,205%).

