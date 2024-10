Internationaal rentree Hartsuijker op Wereldbekerwedstrijd Lyon: ‘Hoge verwachtingen’

Deze week staat in Lyon de tweede etappe van de Wereldbeker dressuur (West-Europese League) op het programma. Daar maakt Hartsuijker met Dinja van Liere zijn internationale rentree. De Johnson TN-zoon liep ruim een jaar geleden in Kronenberg zijn laatste CDI.

Van Liere en Hartsuijker zouden vorig jaar meegaan naar het EK Dressuur in Riesenbeck, maar in aanloop daar naartoe raakte de vos geblesseerd. Dit jaar maakte hij op het NK Dressuur zijn nationale rentree en daarna liep hij nog de nationale tour op CHIO Rotterdam. Daar won hij de Grand Prix (73,369%) en werd tweede in de Spécial (73,713%). Inmiddels is de ruin klaar voor zijn internationale rentree.

Hoge verwachtingen

“Hartsuijker is een ervaren paard en hij verkeert in uitstekende vorm. De laatste paar wedstrijden heeft hij het heel goed gedaan. Maar dit is zijn eerste indoor sinds meer dan een jaar, dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb hoge verwachtingen van hem en ik hoop dat hij het goed doet”, vertelt Dinja van Liere.

Sterk deelnemersveld

De amazone krijgt concurrentie van onder andere Isabell Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback), Sönke Rothenberger met Fendi (v. Franklin) en Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z IFCE (v. Sandro Hit). Vanuit Nederland komen ook Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr. (v. Totilas) en Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson TN) naar Lyon. Toto Jr. loopt zijn eerste wedstrijd na de Olympische Spelen in Parijs. Dijkstra en Hero kwamen in september nog in actie in Hagen.

Bewondering

Hoewel Van Liere en Werth in de ring concurrenten van elkaar zijn, heeft Van Liere niets dan bewondering voor de Duitse amazone. “Isabell is uniek, want ze heeft bewezen dat ze met heel uiteenlopende types paarden terug kan komen. Wat hun niveau of kwaliteit ook is, ze haalt altijd het beste uit ze naar boven. Haar doorzettingsvermogen, energie en echte motivatie vind ik heel inspirerend. Ik hoop dat ik over twintig jaar net zoals haar ben”, besluit de amazone.

Bron: Horses.nl/Persbericht