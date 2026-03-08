79,042%, dat is de eerste Grand Prix Spécial-score van de tienjarige Viva Gold OLD (Vivaldi x For Romance I) en Isabell Werth. Dat is méér dan de bronzen score (79,027%) van Werth en Wendy op het EK in Crozet en nog geen procent minder dan de Spécial-score van Wendy in Parijs (79,894%). Kortom: Viva Gold OLD is een serieuze concurrent voor Wendy de Fontaine richting Parijs en Los Angeles. De voshengst gaat met zoveel gemak door een Grand Prix-proef en juist aan dat gemak ontbreekt het Wendy nog wel eens.
gemak Speels
Dat gemak, lichtheid, vanzelfsprekendheid. Het is waar Werth en Wendy de Fontaine in Parijs en recenter op het EK in Crozet 2024 en in Aken en Amsterdam 2025 'verloren' van concurrenten – Charlotte Fry en Glamourdale, Cathrine Laudrup-Dufour en Mount St. John Freestyle en Von Bredow-Werndl en Dalera, en nu Laudrup-Dufour en Zonik Plus, en Justin Verboomen en John Verboomen.
Dat gemak heeft de tienjarige vos wel. Viva Gold OLD loopt een Grand Prix en een Grand Prix Spécial alsof het een fluitje van een cent is. De hengst was niet moe toe naar het einde van de Grand Prix toe. De aanleuning was goed en zeker nog niet perfect, maar het paard kon een zelfhouding wel vasthouden en dragen en dat is voor een tienjarig paard extreem goed. In het geval van Viva Gold OLD was dat zeker het geval.
En dat zonder storing tussen de oren en zonder storing in de stap. De scores kwamen uit tussen 78,085% en 80,638% bij de vijf juryleden in Herning. Kortom: dit was een Spécial voor 80% en zeker nog meer. Er kwamen wel kleine oneffenheden voor in de verzamelde galop en een fout in de serie eners aan het eind (6,5), een kleine wissel na de pirouettes (6,5, 6, 5, 6,5) en de uitgestrekte galop (6,5, 7, 6, 7, 6,5) met één 5 voor de eners (4-en en 5-en).
wil, niemand ‘m ‘m ik neem ‘Als wel’
op in op stond als Oldenburger Reesinks gekochte werd naar Nederland thuiskeuring Westfalenhof. een Vivaldi) Gestüt 2019 In De vervolgens goedgekeurd als derde Reesink de thuis. 140.000 voor veulen de en Eugène euro ging voorjaar het Verband in Vechta van hij het zijn van Gold Viva door bij hengst veulenveiling (v. pachthengst tot de
op jaar Met Sudhölter. populair het Katrin de Westfalenhof hetzelfde eerste kocht in met en hengst. direct werd Viva overtuigde door hij Tour-niveau sport in keuringen hij en en de Daar opgeleid zeer jaar Lichte nog zijn Gold tot in was de eerste jaargangen
vertelde hoe eigenlijk de van krijgen. te onlangs Westfalenhof Winter-Schulze Maar de niemand werd. rij steeds ze had achter bij op kopers mede-eigenaar en stonden wil, ‘m kwam Eigenlijk Begin er niet “Als in Werth. Werth meer hengst gekregen. ik Madeleine over om Isabell aan verkocht 2025 neem stal wat klopte ‘m”, hengst Werth de
debuut Lord Europe Mooi
debuut schepje Van Kft, maakte een met bovenop. van Lord Leatherdale), Hongaarse de 71,915% Uytert internationaal (68,478%-71,087%) in Herning. en mooi bedrijf Europe Lord nog Richter Schockstrand Prix 70,109% maar met voorheen Spécial Sport verkocht het Aventus (v. ging Leonie In aan er met inmiddels Grand een
Uitslag
