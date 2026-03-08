Isabell Werth met Viva Gold OLD in eerste Grand Prix Spécial naar 79,042%

Rick Helmink
Isabell Werth met Viva Gold OLD in eerste Grand Prix Spécial naar 79,042% featured image
Viva Gold OLD met Isabell Werth Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Rick Helmink

79,042%, dat is de eerste Grand Prix Spécial-score van de tienjarige Viva Gold OLD (Vivaldi x For Romance I) en Isabell Werth. Dat is méér dan de bronzen score (79,027%) van Werth en Wendy op het EK in Crozet en nog geen procent minder dan de Spécial-score van Wendy in Parijs (79,894%). Kortom: Viva Gold OLD is een serieuze concurrent voor Wendy de Fontaine richting Parijs en Los Angeles. De voshengst gaat met zoveel gemak door een Grand Prix-proef en juist aan dat gemak ontbreekt het Wendy nog wel eens.

