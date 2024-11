Jonna Schelstraete en Ironman vierde in Grand Prix Le Mans

Na het debuut van afgelopen augustus rijdt Jonna Schelstraete dit weekend met Ironman (Ferro x Tuschinski) in Le Mans haar derde internationale wedstrijd op het hoogste niveau. Vandaag in de Grand Prix scoorde de combinatie 66,478% en werd daarmee vierde.

De scores voor de proef van Jonna Schelstraete en de elfjarige hengst liepen uiteen van 69,674% (jury bij M, Patricia Wolters) tot een nogal magere 63,370% (jury bij B, Peter Storr). Onderaan de streep werd het dus 66,478% voor hun derde internationale Grand Prix-proef.

Pinto aan kop

De overwinning was voor Carlos Pinto. Twee juryleden zagen in zijn proef met de KWPN’er Joolz de la Gesse (v. Florencio) een 70%-plusscore, gemiddeld werd het 68,761% (66,522%-70,761%). Laurens Vanderbeeken en de KWPN-ruin Gamin van het Waterhof (v. Krack C) werden tweede met 67,870%. De derde combinatie die boven de 67% scoorde was Manuel Dominguez Bernal. Zijn proef met de hengst Danciano (v. Dancier) was goed voor 67,283% en de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl