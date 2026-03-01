Kris de Vries schrijft ook kür op muziek op naam in Lier, Denise Nekeman derde met L’Unique STH

Kris de Vries verkeerde deze week in de winning mood met Lexington (v. Dark Pleasure). De amazone schreef vanmorgen de kür op muziek in de Lichte Tour op haar naam, nadat ze eerder deze week ook al de Prix st. Georges won. Suraya Hendrikx bemachtigde de tweede plaats en bleef daarmee nipt voor op Denise Nekeman.

Maud de Bruijn Door

De Vries won eerder deze week de Prix st. Georges met 71.029% en deed daar vandaag in de kür op muziek een schepje bovenop met 75.275%. Suraya Hendrikx werd tweede met Benicia (v. Benicio). De Belgische amazone scoorde 73.950% met de 13-jarige merrie. Denise Nekeman zag 73.855% op het scorebord verschijnen en maakte het podium compleet met L’Unique STH (v. Boston STH).

Tommie Visser, Dana van der Meer en Dominique Filion

Waar Tommie Visser eerder deze week een plek in de top-3 bemachtigde met Quinten Begijnhoeve (v. Heros Begijnhoeve), vielen ze daar vandaag net buiten. Visser stuurde de BWP-goedgekeurde hengst naar 72.610%. Dana van der Meer werd vijfde met de Cupido-nakomeling Kasimir en Dominique Filion behaalde een zesde plaats met de vos Amore Mio (v. Adrenalin).

Uitslag

