Larissa Pauluis wint Wereldbeker Neumünster met dik record en nu bovenaan WB-ranking

Rick Helmink
Larissa Pauluis met Flambeau, Justin Verboomen met Djembé de Hus en Raphael Netz met Great Escape Camelot Foto: FEI/sportfotos-lafrentz.de
Door Rick Helmink

De zestienjarige Flambeau (Ampère x Zeoliet) was met Larissa Pauluis al op vier kampioenschappen (Olympische Spelen in Tokyo en Parijs en Europees Kampioenschappen in Riesenbeck en Crozet), maar groeit nog steeds in de Grand Prix. In Neumünster zette de ruin twee records neer: 74,196% in de Grand Prix en 84,015% in de kür. Met de winst in Neumünster gaat Pauluis nu ook aan de leiding in het Wereldbekerklassement.


