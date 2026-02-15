Larissa Pauluis wint Wereldbeker Neumünster met dik record en nu bovenaan WB-ranking

De zestienjarige Flambeau (Ampère x Zeoliet) was met Larissa Pauluis al op vier kampioenschappen (Olympische Spelen in Tokyo en Parijs en Europees Kampioenschappen in Riesenbeck en Crozet), maar groeit nog steeds in de Grand Prix. In Neumünster zette de ruin twee records neer: 74,196% in de Grand Prix en 84,015% in de kür. Met de winst in Neumünster gaat Pauluis nu ook aan de leiding in het Wereldbekerklassement.
eigenlijk plaats was Amsterdam. zeggen. hoop is jong een seizoen. Mechelen moet seizoen er Hij verder persconferentie. nu meldt of hem de heel met en een Pauluis verder de in derde het was Wereldbekerzege PR: een Ik nog jaar In plaats Lyon, een de 82,975%) Flambeau oud, in groeit en dit plaats kunnen met verbetert. zestien nog en tweede en zevende gaan”, van in te lang winst Pauluis ik dit altijd vijfde (ook “Flambeau in ook Stuttgart Voor
Larissa Pauluis met FEI/sportfotos-lafrentz.de Flambeau Foto:
Twee record. aanstaan op alles de alles Mechelen. Pauluis daarmee 85% juryleden en In vloeiend, zoals gingen van Alles combinatie Pauluis van Neumünster er de over de vijf lukte. een 1. hielpen de hadden in weer nieuw Drie juryleden vijf voorwaarts, Flambeau dik had aan
haalde werd de winst in Raphael 80,94%. Neumünster Neumünster in Netz in met op Larissa Wereldbekerranking, Netz de vierde met Pauluis
op 2 Verboomen
Ringmark) won de de In Hus juryleden twee Verbeek 1. met OLD (v. Damon Grand Prix Neumünster Magnus met nog een hadden Hill) de op overtuigend 76,826%. Verboomen Djembé topscore (Francis van en kür in Verboomen Justin
de stap. en De de spannende ruiter te bij de in soort halthouden beeld heel dicht Hus in iets prachtige Prix beste te en overtuigend: Grand goed niets paarden duidelijk ook lijkt verzamelde hij de de ring) combinatie: algehele als er op bij een een een was lukte naar Djembé kür voor piaffeerde de Het binnenkomst zo niet Holstenhalle probeert het (publiek die het momenten zo voor weer boven aanleuning, was concoursen) doen bij halen. onervaren teveel: van zeer veel paard was de dit spanning (op
Neumünster) Wereldbekerranking. op de Verboomen Wereldbeker in drie met met staat van (Lyon en Zonik plaats Plus de de 4 en Hus nu Djembé starts Met Mechelen
eerst 80% Moreiro de voor het over
En (v. Neumünster Fürst De Pedro als Met 80% top-3 dik zelfopgeleide Neumünster. met Moreiro over ook met kende zijn het Drosa Portugees ging de Mechelen. de Fürsten-Look) in eerst voor exact Wereldbekeretappe op in dezelfde Kennedy in João 3 81,08%. OLD
(78,365%) 4 jonge plaats Moritz Netz volgden Raphael Treffinger en Great twee 5 Duitse Op en Fiderdance (80,94%) Escape met met U30-ruiters: Camelot
PR’s right left, center and
maanden records Europa, proeven maar ogen de opmerking door de eigen van ook juryleden. de te de te kant met Daarbij de oud dames andere Niet in de maken. moeite twee Daarbij valt worden in en alleen plas 2026 is om aan een heren alom zeker persoonlijke bekijken… nog ook Staten. nauwelijks het Verenigde overigens loont en vergeven de
2025, lijken scores sinds Officials Dressage de werd de in meer 2026 bijeenkomst van wedstrijd ook flink Club) nu in de de relatistisch Overall plaats. in weekend (International er Na zijn horrorjaar Frankfurt In lucht weer overigens al gegaan. Top-12 jaarlijkse vond in de Frankfurt 2024 Wereldkampioenschapsjaar in gejureerd opgekrikt. scores datzelfde IDOC de
van opzichte echt voor ’25. zijn verbeterd combinaties Dat voor gelden ten ook die alleen niet te alle lijkt het combinaties en buitenseizoen
naar Zweistra 73,94% Thamar
in Neumünster ruin Everdale) 73,94% en onder leerling De Zweistra zijn Prix-wedstrijd Grand (v. tweede met Dieu-De Zweistra kür. werd derde van op Thamar Zweistra’s liep internationale kwam combinatie Pondert De Marieke kür. 12e. Ponzo Kingsdale in de
met Putten vijfde en hoger twee net Gothenburg (West-Europese) der een iets plaats. de van De nu nog op heeft Wereldbekerranking Bosch. Den nog Wereldbeker staat Zweistra etappes: staat Marieke 7e.
Uitslag
Wereldbekerranking Tussenstand
FEI/sportfotos-lafrentz.de met Foto: Pauluis Flambeau Larissa
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.