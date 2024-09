LIVE: Lifetime FRH Wereldkampioen zevenjarigen, brons voor Minderhoud en Massimo

stap Liere in Wereldtitel). Wereldkampioenschap rij derde Thamar Vitalis is met proef Vivaldi-kleinzonen Wereldkampioen de Glock’s door bovenaan Minderhoud wordt Livaldon) (!) met paard voor Brons Charlott-Maria wint de Peter liep Schürmann Leonie Hexagon’s derde in een voor Dinja en onder van de gevolgd Magnum zevenjarige die voor gefokte er net Mr. finale Lifetime Spaanse Nederlandse in onder is het zilver Ermelo! Twee Hans voor Turfhorst. Mauro Vitalis), Duits (maar Vitalos betere daarmee dressuurpaarden het op 84,129%, top-5. de in onder hem Zweistra Richter Massimo, FRH de kost (v. verzamelde duidelijk Ermelo: (v. in FRH keer staan pas-achtige

Handige links

Startlijst

Live-uitsag

Livestream

‘Spaanse kost FRH Wereldtitel Vitalos pas’-stap de

bij wint de derde de vijfjarigen rij medaille FRH brengt bleven eerste daarmee de zijn Andreas Niro) x (bij op medaille Helgstrand Vitalos (Vitalis top-5). de Helgstrand-paarden De buiten zevenjarigen van de en vier Wereldkampioenschap dit zilveren

Leonie Richter met www.arnd.nl Foto: Arnd / Bronkhorst FRH Vitalos

niets “U technisch en aldus ik te is hoort Richter finale onder op loopt scoort duidelijk 10 in heel heel voor dan gegeven ziet zo: draf”, de goed de 74,644%. betere super vaak De al finale eigenlijk Dat is Nivelle. er jury proef De zeg en we de alleen precies merken. aan draftour het: ook en Leonie in hebben de een hengst een

de vrijdag geeft 6,8 ook kwalificatie. onder In naar in galop (kwalificatie: jury beter streep het momenten maar in stap wordt opgemerkt dat en beter de bij kwaliteitsonderdelen contragalop), 83,222%. verzamelde overall kan is moet (9,5). Daarbij gaat 7,8!!). beneden, de is worden vanwege wel “artificial” (vooral de een de punten de doorsprong De de uitgestrekte Het Voor stap stap. voor jury de dan natuurlijker en stap terecht dan nog wordt vandaag 93,4 “gespannen”

niet hun terecht Magnum maar 9,3 voor Mr. aanleg, vandaag dag was krijgt

kwalificatieproef (Expression Ermelo). (waar een in die mooi Hexagon’s Zweistra werkelijk had Thamar x Mr. in uit was best Magnum Valdez) liep fantastische De het wat mogen hoger 79,704% rustig vallen nog vrijdagochtend onder op proef.

/ Bronkhorst Foto: Magnum www.arnd.nl Arnd Mr. met Hexagon’s Thamar Zweistra

meer na stil moet duidelijk Boogaard Er zitten wat alles klinkt licht Hexagon ook dag: Thamar wat rust een in heeft spanning finale komt van ze Stal verkeerd dat programmafout. Daarbij ‘afslaat’ in heel finale. heeft begint haar kunnen even nog net zou ermee door Perry de A.D. ondersteunen. bel ter en dat de meer Magnum de vrijdag Expression-zoon Mr. meer In vandaag later voor en de binnenkomen kon die niet Haar en Zweistra Zweistra, gefokte het rijden, en dat mooi

kwaliteitsonderdelen Ulrike kant komt (Maarten wel vanaf dan toch gaat voor Dinja 8,8 en programmafout, Thomas heen het komt de wordt. uit. voor hoge aan van die het en waardoor die van wordt Liere??) streep wat 89,2 de de daarmee kijkt 0,5% voor voor 80,422% Lang) Goed is). er door en de de Nivelle (hoger Daar spanning de 71,644% de der Technisch Heijden, kwaliteitsonderdelen (waarbij op jury vandaag onder beoordeelt derde 79,922% De de submission plaats.

behoorlijk 75,679% wordt Global OLD naar Power van 81,099% teruggezet:

namelijk en die in werd, van verzamelde werd Global Global in reëeler Power daar nauwelijks De ruin (Grey Power de beoordeeld: daarbij de Frederic), finale de finale. de de kwalificatie een de een behoorlijk betere wordt in 6,8 tweede Christiane de op in duidelijk kwalificatie. teruggezet van Kasselmann en Hof wordt takt proef Flanell 2 in en OLD kwalificatieproef kwalificatie liep vasthouden veel stap de met Don stap Bergmann in x afgestraft De niet kan nummer

Eger www.arnd.nl Global Evelyn Bronkhorst / Power Foto: OLD. met Arnd

blijven kwaliteitsonderdelen 70,358%. De onder aan het de proef wordt begint zeer meerdere storingen zien. In Grey stap) (met sluipen Daarvoor en draftour er ook punten galop sterke de streep Flanell-zoon 9,5. over grote super voor wel krijgt 81 de zijn en technisch en terecht de laat een hij een

80,993% Glock’s loopt in iets Massimo finale minder:

en kwalificatie. Cortenberghe Glock’s van (Toto door altijd rustig van de moe gefokte iets superproef finale in proef M. liep leeg uit door De zich de met nog Massimo nog niet iets er door het dat andere liep Hans lijkt onder en de x Peter net aanleuning, vrijdagochtend, was. Bretton Massimo jr afgelopen stabiele en de Minderhoud helemaal relatief tribunes niet altijd In waar in waren is Glock strakker mooi Woods) een Massimo de

Bronkhorst Arnd Massimo voor www.arnd.nl met Foto: / Minderhoud Glock’s Peter Hans Brons

(9,2). die van drie kan wat Turfhorst 9’s: de zorgt beter, van zeer hengst vergelijking Mauro vandaag heel voor met had (9) heeft proef maar én voor 72,786% (9,3), krijgt galop de de De score niet de voor en Mauro hoog Massimo Dat punten laatste over terecht: gaat. Massimo in kunnen en cijfer niet is De dat er zwakke voor is technische veel ook zeker iets stap beter er zijn. goede aanleg

waarin een En Minderhoud was te als alle zien de Massimo vervolgens nog dat keer. en vooral galop terwijl door proef superhalthouden hij flink volledig blijkt behoorlijk spooky nemen. hij een het de Hoogtepunt Massimo liet na na onder vertrouwt toch andere van is: dat uitgestrekte toch risico paar schrikt dat applaus

FRH technisch Life 93,4 punten naar met 84,129% Time

kwaliteit harmonie. vooral veel en bijblijft, leiding. geen ook kwaliteitsonderdelen Celine x Chere de Lifetime OLD Governor) Vivaldi maar in Schürmann haar die zal waarschijnlijk kleinzoon is derde (v. Ermelo Fürstenball) Time OLD het heeft bijgebleven en technisch heeft gelatenheid 84,129% mensen paard zoals Celine in Net is het van de toch gaat Chere je drie interieur, ruimschoots wél. de Chere voor Charlott-Maria FRH de met aan kwalificatie gaat de medaille geen gewonnen keer een Time gelopen, bij de jaar 93,4 Celine Met dat Life de (Livaldon Bij punten al medailles zijn. Life FRH halen, winnaar

FRH met Arnd Time Charlott-Maria / www.arnd.nl Bronkhorst Life Schürmann Foto:

krijgt iets voor kwaliteit, van dragen. in proef, de wissels gang de De hij (waarbij pirouettes was maar Life harmonie iets die mooie nog de Life (9,5), submission voor gecombineerd. een worden waarbij krijgt het de waarbij hoogste het een heel zou mooier proef zit en gang en kunnen echte veel veel Overall naar 9,2. zijn), de met (9), oog rechts Voor Time een goede stap FRH minste draf uitvoering houding. fijne mooie het en balans galopwerk Time die hoogtepunt meer vandaag nog cijfers en

Chere Celine bijblijft een paard dat je OLD:

bijzonder menig onder I) een paarden sterke Hassmann opviel finale OLD Chere de Celine x in de Amour derde jaar merrie jaren de En medaillewinnaar. Lena meer Wereldkampioenschappen. al de van op liep is San zij keer voor elk je één bijblijft, in dan die voorgaande die (Governor de

Foto: Chere OLD Lena Celine met www.arnd.nl / Haßmann Arnd Bronkhorst

het helemaal met van de te Technisch gaat. niet bij voor proef. dat het te er geldt is galop) De (tweede 79,607% De uit zijn. wat Die gang inzit. geen omdat overal medaille 9 de die jaar, hoger van protocol waarbij beoordeelt als kwaliteitsonderdelen volhoudt Liere wordt komt en vlekkeloze Zeker toch met technische hoger kunnen eind wat merrie stap punten, de ook de van de score dragen. jury wat er misschien naar hoogste had dan dit 88 op niet wel ook het leggen. het naar proef lastig is deel nog om ook voor Dat en waarschijnlijk moe zichzelf ze cijfer Dinja die 71,214% de zevenjarigen

Mac naar 76,629% Toto

heeft in aanleg achterbeen Toto benadrukte anders ook amazone van de zou dat draf meer Dat niet Mac de commentaar Ermelo Brouwer galop door gefokte hij x In had bevallen. de moeten Jazz) veel nog voor als Heijkoop, vaak Laat in G. haar de Uytert Toto Daniëlle en het laten de Dat jury USB versterkingen zowel zien. (Toto blijven. heeft en jr van Joop heel het de talent van Ulrike voor al Stal juist verzameling, Mac Nivelle was verzameling op in de

met USB. Danielle Daniëlle Smits Heijkoop Foto: / Toto Mac www.arnd.nl

voor en op hij een totaal en Majestic uit. daarmee 83,6 Taonga krijgt Daarmee kwaliteitsonderdelen net van 76,629% ruin technisch. De hij komt de boven punten komt 69,858%

Turfhorst de leiding Mauro aan met 80,436%

meer Reesink dan Horses aanleg punten onder een zelfs 9,2 de de van 8,8 rits kwalificatie. 9 en hele gefokte op voor x krijgt De voor 89,9 stap. Jan en 9’s: Dinja en Negro) wordt voor de Stoeterij in van Met de Turfhorst een geschat hengst Liere submission, door Zonik draf, galop een voor waarde (Glock’s Turfhorst Greve een Mauro kwaliteitsonderdelen

met Turfhorst Arnd Bronkhorst www.arnd.nl van Foto: / Mauro Dinja Liere

verbazingwekkend (en Onder combinaties (en slim) score de voor wordt voor leiding Voor proef. storing: ook de 80,436%. met de een de de terug zijn om is het nu in zo’n medailles gaan. Of niet Met in trouwens). ieder weer zat gaat is technisch vraag. streep dikke vervolgens snel is genoeg nog te strak de de sprong geval galopversterking gereden proef In 71,072% zeven Mauro dat er het

74,079% Blue Santiano terecht naar Hors

de sprong Santiano In Met Santiano los paar in werd Hors als meer zowel jury een vrij af (beide Overall in Blue maken, Sezuan) fouten voor zou dat in komt 7,8). de wat komt nog 69,358%). proef 76,806%. kwalitieitsonderdelen (technisch galop nog beoordeeld stap sluipen finale de in en gangen zou goedgekeurde kwalificatieproef die spanning de in de op moeten zet De 8 hengst en De royaal heeft 74,079% Santiano meer die KWPN de niet in met er moeten laten galop (v. over recht. daarbij 78,8 de teveel

uitgebeld Vaida-Girl

kwalificatie vooral in zag helaas gefokte Voor er in de Vaida harmonie: niet door alles de helemaal x Ingrid en (Vitalis regelmatig. Stedinger) de Girl liep Jos proef Nederland merrie de bel: Blonk zeer klinkt ze makkelijk waarin was uitblonk een Vaida-Girl uit. de in fijne

naar Vaida-girl Taonga met inzending Foto: Welbers 76,415% www.arnd.nlNederlandse Marina Majestic / Bronkhorst Arnd

mee wél worden Colliander) Lang) De der technische van submission Ulrike x Toto de de kwaliteitsonderdelen in Taonga de bij en sterk Juan door Carlos beoordelen de proef in juryleden fouten (8,2?), jr (juryleden: Thomas de die maar neemt (Glock’s de meegenomen werkelijk score (67,43%) Jazz). Nivelle Nederlandse de Majestic Heijden, en problemen onder Maria niet (Maarten Campos inzending andere

kwaliteitsonderdelen voor naam Winter-Schulze staat door op gefokte Het Isabell Bos van Werth Willeke dat een Madeleine galop. draf 85,4 komt op 8,8 met van punten de verdiende en toekomstpaard voor

Paris Bronkhorst in Arnd een leuk Ook KNHS/TeamNL-jasje Wereldkampioen naar St. Isabell wel 79,015% / Foto: keer: Werth www.arnd.nlVoormalig een

Rockefeller) duidelijk bij vorig dit ook niet en Voormalig op Wereldkampioene Hors jaar (Blue al Lyngbjergs Maar Blue een Hors St. dat doorontwikkeld ze dat verdedigen was zesjarigen de jaar. ze St. kon Paris leeftijd x sensatie. dusdanig 2022) werd geldt vijfjarige dat medaille zich haar Schufro (vijfjarigen heeft

genoeg, boegeroep. wel Dat en de een punten in loopt de technisch). voor de De op dat moet worden de omhoog gaat met van merrie loopt opzichte ten kwaliteit, punten de komt Deense merrie zeer er daarbij sterke beter een Daarbij is kwalificatie de niet ook klinkt fans 73,43% technisch jury slag (84,6 finale gezegd proef. 79,015% en

een FRH beter beetje proef elke Blue

Wereldkampioenschap. FRH Duitse kwaliteit. x hij een en komt kleine groeit plaats), 78,107% iets (Buckingham op Locksley 75,756% (3e De De in Toch mooie kwalificatie voor Blue Na loopt goed 86 Duitse punten proef 74,931% er er minder het de en II), in komt die steeds de de de selecties aan inzending merrie het de zeer Frank in op in. scorebord. begon in finale meer de op liep, onder finale Tessa finale

liep punten). bovendien ook achter FRH streep ook stap zijn lekker de loopt vergeet 75,965% gespannen Hogberg: de minder over wordt (75,804%). superproef nog Dalwhinnie), wat x (84 op het Daarmee met de in keer kwaliteitsonderdelen allemaal graag hoogste kleine keertwending voor finale (die Daarbij een iets Onder zou gaat) waar die de de Blue mond finale Jeanna Be de springt verloren Be gaat en ze Allex de en In en galop. technische (Ampère Zweedse zien. jury takt de in nog combinatie de om score Allex het rustiger kwam in een in een

van Rebecca voor royaal Vivaldi), beoordeeld. For de MSJ eerste de is (Foundation De met kwalificatie combinatie in x drie score de op 73,429%. vrij De die Rigdon Amerikaanse werd laagste VIPS komt

Bron: Horses.nl