‘Minderhoud heeft het er echt heel moeilijk mee’

Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner mogen de pers niet te woord staan over de aanstaande stop van de samenwerking met Glock. Collega’s en vrienden van het drietal melden dat het trio het er erg moeilijk mee heeft. Vooral Hans Peter Minderhoud, die nog even fanatiek is als altijd. De stand van zaken is volgens goed ingevoerde bronnen werkelijk dat de Glock-paarden per 1 januari 2025 naar Oostenrijk vertrekken.

Hans Peter Minderhoud, die eind oktober in Lyon voor het eerst boven de 80% in de Kür scoorde met Glock’s Toto Jr., wilde dit indoorseizoen vol meedoen met de hengst, die volgens de ruiter binnen nog beter loopt dan buiten. Hij staat ook nog steeds aangemeld voor de Wereldbekerwedstrijden in Londen en Mechelen in december.

Daarnaast maakt hij deze week zijn debuut met Glock’s Taminiau in de Grand Prix (CDI Kronenberg). Hoewel duidelijk was dat het Glock-contract in de zomer van 2025 zou aflopen, lag in de lijn der verwachting dat Minderhoud hengsten als bijvoorbeeld Toto Jr. en Taminiau (eventueel met hulp van een sponsor) zou kunnen overnemen.

Alles over de Glock-exit

n De Paardenkrant 48 lees je alles over het besluit van Kathrin Glock om een punt te zetten achter de ondersteuning van de internationale paardensport en -fokkerij. Zo’n drie weken geleden kreeg het Nederlandse Glock-team een zeldzaam bezoek uit Oostenrijk.

Twee medewerkers van Glock verschenen in Oosterbeek met de mededeling dat de stekker uit het Horse Performance Center wordt getrokken. Glock beantwoordt geen vragen over dit besluit en het Glock-team in Nederland mag niet praten over de kwestie.

Toch heeft De Paardenkrant op basis van openbare bronnen, mensen uit de omgeving van het Nederlandse Glock-team en bronnen in Oostenrijk een min of meer sluitend beeld gekregen van de situatie.

