Morgan Barbançon bij rentree direct naar zege in WB Grand Prix Montesice

Savannah Pieters
Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II OLD. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Wegens het niet naleven van de humane antidopingregels werd Morgan Barbançon in april vorig jaar voor een periode van drie maanden geschorst. Ze ging tegen dat besluit in beroep, maar dat pakte nadeling uit: het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) verhoogde de schorsing tot achttien maanden. Aan die periode is inmiddels een einde gekomen en vandaag maakte de Franse amazone haar rentree in de wedstrijdring. Met de negentienjarige Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit) won ze de wereldbeker Grand Prix in Montesice.

