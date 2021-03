Premiehengst Valdiviani naar Werth

Isabell Werth heeft de 5-jarige Hannoveraner Valdiviani (v. Veneno 6) in haar stallen verwelkomd. De hengst is in eigendom van haar sponsor Madeleine Winter-Schulze.

Volgens Werth beschikt haar nieuwe aanwinst over de kwaliteiten die nodig zijn om het hoogste niveau te bereiken. ”Als hij gezond blijft, ben ik er 100 procent van overtuigd dat hij in de ring een grote rol gaat spelen.”

Premiehengst

In 2018 werd Valdiviani op de Hannoveraanse hengstenkeuring uitgeroepen tot premiehengst. In 2019 voltooide hij zijn 14-dagentest in Neustadt (Dosse) met topscores. Hij kreeg een 9,5 voor zijn karakter en een 9,25 voor zijn interieur. Ook werd hij beoordeeld met een 9,0 voor zijn werkwilligheid. In 2020 slaagde hij voor de sporttest voor goedgekeurde hengsten in Münster-Handorf. Hij sloot deze af met een eindscore van 8,27. Voor zijn draf krijg hij een 8,7 en dit was zijn hoogste cijfer. De galop werd beoordeeld met een 8,40 en de stap met een 7,7. De jury waardeerde zijn rijdbaarheid met een 8,2 en zijn totaalindruk met een 8,5.

Bron: Horses.nl/Hengstenstation Schult/YouTube