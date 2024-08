Quinty Vossers op herhaling in Crozet

Op de openingsdag van CDI Crozet werd Quinty Vossers al eerste en tweede in de Intermédiaire II en vandaag herhaalde ze die prestatie in de Grand Prix U25. Net als woensdag reed de amazone met Inferno (v. Everdale) naar de winnende score en volgde ze met Hummer (v. Charmeur) op de tweede plaats.

De proef met Inferno, die vandaag zijn eerste internationale Grand Prix U25 liep, werd beloond met 70,282%. En daar zit nog meer in aangezien de score gedrukt werd door een hakkeltje in de middendraf en een fout in de wisselserie om de twee. Met Hummer reed Vossers naar 66,744% met ook nog genoeg ruimte omhoog.

Stiegler klimt naar derde plaats

De Duitse Jule Stiegler klom na de vierde plaats in de Intermédiaire II vandaag in de Grand Prix U25 op naar de derde plaats. Voor haar proef met Rizolli (v. Rosandro) gaven de juryleden 66,154%.

Bron: Horses.nl