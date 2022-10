Total Hope slaat dubbelslag in Oslo, ruim 77% in Grand Prix

Naast de wereldbeker springen werd er afgelopen weekend in Oslo ook een dressuur rubriek uitgeschreven. Hoewel Isabel Freese al lange tijd in Duitsland woont rijdt de amazone nog steeds voor Noorwegen en mocht afgelopen week starten in de Grand Prix. Dit werd een waar feestje want met Total Hope (Totilas x Weihegold) pakte ze de dubbel: de Grand Prix leverde ruim 77% op en de kür op muziek ging over de 82% heen.

De Oldenburgse hengst van Totilas uit Weihegold won zowel de Grand Prix, die telde als kwalificatie voor de kür op muziek, en de kür zelf. Opvallend is dat ze beide keren zo’n 10% los stonden van de nummer twee. Omdat de wedstrijd op uitnodiging werd georganiseerd kwamen er alleen ruiters van Noorwegen en Zweden aan start. Ook waren er geen vijf juryleden maar drie waaronder voormalig FEI directeur Trond Asmyr.

Internationaal optreden

Het dressuur weekend begon gelijk goed voor Freese en Total Hope. De tienjarige Loisdor winnaar en Burg-Pokal winnaar van 2019 scoorde 77.467% in de Grand Prix. De combinatie scoorde internationaal nog niet eerder zo hoog. Hoewel Total Hope in Aken al grote indruk maakte liep hij daar geen kür. Is Oslo loosde Freese de Totlias-zoon door zijn eerste (internationale) kür heen en die viel goed in de smaak: de combinatie scoorde 82.417%. Met deze scores kunnen Freese en Total Hope serieus mee gaan doen in het internationale veld en beloofd het een spannend seizoen te worden.

Uitslag Grand Prix

Uitslag kür

