Loes Cevaal beleefde op CHI Al Shaqab in Doha de week van haar dromen. Met de twintigjarige Happy Hero II (v. Hohenstein I) won de paradressuuramazone alle drie de proeven van grade II. Slagroom op de taart was de overwinning in de Kür, voor Cevaal haar eerste internationale Kür-zege. Iets waar Cevaal vijf jaar geleden, toen ze aan haar carrière in de paradressuursport begon, niet van had durven dromen.