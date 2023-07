TSF Dalera BB succesvolste dressuurpaard in Aken, Frederic Wandres beste ruiter

Na afloop van de dressuurrubrieken op CHIO Aken werden er twee extra prijzen uitgereikt. TSF Dalera BB (v. Easy Game) kwam, met drie overwinningen op rij niet geheel onverwachts, als meest succesvolle dressuurpaard uit de bus en won daarmee de titel Dressage Champion of Aachen. Frederic Wandres kreeg als beste ruiter de Piaff Prize in memory of Liselott Schindling uitgereikt.

Met haar amazone Jessica von Bredow-Werndl scoorde Dalera over de Grand Prix, de Spécial en de kür een totaal van 251,700%. Voor de eigenaar van het beste paard lag een cheque van 15.000 euro klaar. Deze werd uitgereikt namens de Liselott Schindling Foundation for the Promotion of Dressage Riding Sport. De tweede plaats in de uitslag was voor Imhotep (v. Everdale) en zijn amazone Charlotte Dujardin, Blue Hors Zepter (v. Zack) werd met Nanna Skodborg Merrald derde.

Wandres aan kop

De ranking om de titel beste ruiter wordt bepaald aan de hand van plaatsingspunten over acht rubrieken. Frederic Wandres nam in zeven daarvan deel en scoorde een totaal van 388 punten. Nanna Skodborg Merrald verzamelde in zeven rubrieken 370 punten, Isabell Werth in zeven rubrieken 350 punten en Charlotte Fry in zes rubrieken 344 punten. Charlotte Dujardin nam deel aan vijf rubrieken en scoorde 312 punten.

Ranking succesvolste dressuurpaard.

Ranking beste ruiter.

Bron: Horses.nl