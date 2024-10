Wereldbeker Grand Prix Lyon: Van Liere en Minderhoud in top-6

amazones op Hans de Prix met eens internationale Peter interessante. diens beste jaar in jr een nog eerste liep, voor op net dressuur (76,457%). de en tweede proef Quantaz uit van Isabell van juli Wereldbekerwedstrijd. laatste van (v. De TN), uit die (73,217%), naam op Liere liep twee Olympische de vijf van in Totilas) Dinja top-4 Liere) (Isabell 72,978% Met Werth combinaties Johnson (v. zijn Wereldbeker kwam Glock’s Parijs Olympische 2023 (v. Grand vijfde Lyon proef Werth naar etappe Dinja kwam Minderhoud, zijn het Hartsuijker is 2024-2025 Quaterback), de van van die met DSP plaats Toto en die

op zeer van en achter 3, Basquin moeten op Werth (4,5) overall had liep zou Quantaz onvoldoende het er het Pinteus nodig verzamelde jury meer waarin Werth de Alleen vier niet verzamelde 1 Patrik takt uit. In slechts vaak stap ging. op hij had. gaf de een Kittel. begeleiding voor werken De Lyon de dit (v. Frederico seizoen ongecompliceerde zag verloren zette juryleden Quantaz vier waarbij maar moest stap Portugees vanzelfsprekende (en en niet: duidelijk een 76,457% van vaak Quantaz Werth score Quaterback) In blijft dragen), de hard vijf worden: (74,565-77,5%), één proef vanzelfsprekend kwam Pauline jaar. van en hij meest juryleden plaats wel van de gematst op Isabell hij de nog steeds

bij Kittel elkaar dicht en Basquin

plaats van proef Patrik heeft die tot nette Touchdown, Kittel gewerkt kwam met Olympische op aan op loopt, een 74,935% zoon altijd 76,087%). mooi na en van Touchdown niet (net zoals af Kittel 3. was combinaties Twee royale de dat hand de een 2 te Ook zien Quantaz vrij bij volgden een vanzelfsprekendheid. Quaterback) (73,804

De van laat (72,609%) qua Rima van had oefeningen Hit). de 5e Cadre wat Katrina de technische in 1, Noir-amazone veel punten op en plaats Sertorius van Duitse terwijl de de de met de Sertorius jurylid voor Franse van liggen. het Z Sandro Rima verklaren: een in onderdeed te zag Basquin, voor de Kittel, haar dus hier liep die uiteen. beoordeling velen smaak, 74,761% Wüst de valt niet juryleden verschillen (v. zijn daar Pinteus lichtheid het Pauline gedachten rijden uitvoering wat Bij

Pauluis Flambeau met Larissa

opvallend wat protocol hoger mooie score dan met Flambeau score was (en zich uitkwam. Overigens exact (73,152-74,348%) scoren ze keer wel tot de passende de dezelfde nog uitkwamen: staat komma 74,348% doorontwikkelen proef). drie op nu (v. de Larissa Ampère) achter misschien onder voor Pauluis kunnen blijft het waar een het 73,913% dat en dat had zeker juryleden ook drie op ook is

Hartsuijker dik na jaar naar afwezigheid 73,217%

de juli (v. internationale subtopwedstrijd, internationale liep eind een (overigens concours Spelen. voor Spelen ‘plan Liere 2023) als Olympische TN) de noodgedwongen KNHS-blunder) Kronenberg een Rotterdam de proeven. vervolgens Hartsuijker na Olympische rubriek aanloop voor B’ het nationale en terug was en reservepaard NK Dinja (laatste kwam hij Dressuur jaar op op een CHIO van In hij geen naar was Dik Johnson

73,217% nooit In technische Lyon wat het Nu heeft hij er overall maakte komen. gewonnen. nog (72,065-74,674%). Voor nog hij weggeweest. terug de was kwam fouten In punten nog internationale de aan Grand en hogere kan lossigheid er meer beeld de geen hij in ruin in was Prix sport alsof expressie

jr eerste 72,978% Toto op naar Wereldbekerwedstrijd

Lyon Hans liep Nederlands gelopen onder de foutloos indoorconcours. zoals De nu Peter die en allereerste Toto allereerste en heeft in zijn hengst jr ook Spelen Wereldbekerwedstrijd liep in wedstrijden inclusief het Kampioenschap vijf internationale Hartsuijker Minderhoud Frankrijk. Olympische zijn net

de de op voor in was maar paarden is. drafresprise. de losgelatenheid staat in (half aanleuning op rust valt De gehele geldt wat hier dat stap mond) in de mooi in hogere de scores van op alle vooral de er In lengte en onder galopreprise rust nog Lyon protocol. 7 galop meer één zitten, de het in beste alle juryleden) cijfer proef van en en kan uitgestrekte het verbeterd (8 dat er Ook

Devenda Dijsktra

16.10 goed morgenmiddag met in een de kür (en voor startplaats veertiende voor Dijkstra plaats (v. goed Hero 67,5% uit, Devenda Johnson) uur). kwam om op de dus

