Paardenbedrijf rendabel houden: niet makkelijk, maar het kan wel

De één na de andere manege sluit zijn deuren en de kosten blijven maar oplopen. Is het überhaupt nog mogelijk, een winstgevend bedrijf runnen in de paardensector? Kan een manege, pensionstal, opfokbedrijf of trainingsstal vandaag de dag nog bestaan, zonder dat er maandelijks geld bij moet of ergens concessies worden gedaan (die je eigenlijk niet wilt doen)? We vroegen het Patrick Marsman van de FNRS en drie hippisch ondernemers.