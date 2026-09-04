Horse Event 2026 kiest voor meer kennis en verdieping

Horse Event kiest in 2026 voor een vernieuwde koers. Op 12 en 13 september staat EXPO Greater Amsterdam in het teken van training, paardenwelzijn, gezondheid en de ontwikkeling van paard en ruiter. Met vier kennisroutes, zes gespecialiseerde area’s en een programma met ruiters, trainers en specialisten krijgt inhoud een grotere rol tijdens Horse Event.

Vier kennisroutes

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe opzet zijn de vier kennisroutes: Balans, Paardenmens 2.0, Fysieke Ontwikkeling en Gezondheid.

Binnen iedere route staat één onderwerp centraal. Verschillende experts benaderen dit vanuit hun eigen vakgebied. Bezoekers krijgen hierdoor meerdere visies op onderwerpen waar zij in de dagelijkse training en verzorging van hun paard mee te maken krijgen.

De kennis blijft daarbij niet beperkt tot de piste. Tijdens Q&A’s in de Ruiter Lounge gaan bezoekers rechtstreeks in gesprek met experts en leggen zij situaties uit hun eigen praktijk voor.

Van Dinja van Liere tot Tristan Tucker

Ook de breedte van het programma valt op. Onder anderen Anky van Grunsven, Dinja van Liere, Alizée Froment, Tristan Tucker, Imke Schellekens Bartels, Emiel Voest en Benjamin Aillaud delen tijdens Horse Event hun kennis en ervaring.

Daarbij komen verschillende disciplines en trainingsvisies samen. Dressuur, grondwerk, gedrag, fysieke ontwikkeling, gezondheid en paardenwelzijn krijgen ieder een plek binnen het programma.

Tristan Tucker en Alizée Froment zijn bijvoorbeeld overdag te zien in de Grondwerk Area. Tucker laat daar zijn manier van werken met paarden zien en komt onder meer samen met Froment in actie. Het avondprogramma TRT Live, met Tristan Tucker, Alizée Froment en Jesse Drent, is inmiddels volledig uitverkocht.

Zes area’s met een eigen focus

Ook op het evenemententerrein is de nieuwe koers zichtbaar. Horse Event bestaat dit jaar uit zes area’s met ieder een eigen inhoudelijke focus.

In de Horse Event Arena staat de kunst van het rijden centraal. De HorseFlex Trainingspiste richt zich op training en uitdagingen uit de praktijk. Op het Paardenwelzijn Plein draait alles om een fit en gezond paard. De Equestic Paddock van de Toekomst richt zich op ontwikkelingen binnen de paardenhouderij. In de Grondwerk Area staat samenwerking vanaf de grond centraal. De Ruiter Lounge richt zich op de ontwikkeling van de ruiter zelf.

Bezoekers stellen op deze manier hun eigen programma samen. Zij volgen een volledige kennisroute of combineren clinics, demonstraties en gesprekken die aansluiten bij hun paard, discipline en trainingsdoelen.

Kennis voor de dagelijkse praktijk

Met de vernieuwde opzet wil Horse Event kennis dichter bij de dagelijkse praktijk van ruiters en paardeneigenaren brengen. Niet één visie staat centraal. Bezoekers horen verschillende experts, zien hun aanpak in de piste en krijgen praktische informatie mee voor thuis.

Naast het inhoudelijke programma blijft ook ruimte voor de bekende onderdelen van Horse Event. Bezoekers treffen op het evenement een groot promodorp met ruitersport, paardenverzorging, producten en innovaties.

Horse Event vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september 2026 bij EXPO Greater Amsterdam in Vijfhuizen. Meer informatie en het volledige programma staan op horse-event.nl.

Bron: Persbericht