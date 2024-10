Wereldbekerconcours overschaduwd door crisis in Deense paardensport

In vele opzichten was de aftrap van de dressuur-Wereldbeker 2024-2025 in Herning reclame voor de paardensport. Met in Cathrine Laudrup-Dufour met Freestyle (v. Fidermark) een voortreffelijke winnaar én misschien nog belangrijker: sportieve beoordelingen. Nanna Skodborg Merrald kwam (terecht) niet voor in de top drie van de kür en ‘onbekendere’ amazones zoals Maria von Essen en Bianca Nowag-Aulenbrock eindigden duidelijk boven haar. Maar toch werd het concours overschaduwd: door de aanhoudende crisis in de Deense paardensport door een slechte omgang met de schandalen.

Al sinds de TV2-documentaire bij Andreas Helgstrand (of eigenlijk al daarvoor door de publicaties en onthullingen van de krant Nordjyske) verkeren de Deense paardensport en de paardensportbond DRF in crisis. Dat komt omdat het de bond maar niet lukt om tevredenstellend om te gaan met de schandalen.

Dat is te verklaren als je het succesverhaal van de Deense dressuursport kent: die is in grote mate ontstaan door enorme investeringen van familie Kristiansen (Blue Hors) en in een later stadium Andreas Helgstrand. Daarbij heeft Helgstrand zijn tentakels overal in de Deense paardensport.

