Wereldbeker Den Bosch: Zonik Plus en Glamourdale weer nek-aan-nek in kür en Van der Putten naar 82,175%

Rick Helmink Door

Weer een fotofinish in het hengstenduel op The Dutch Masters in Den Bosch en weer Zonik Plus onder Justin Verboomen net boven Glamourdale en Charlotte Fry. Na de 78,457% vs. 78,022% in de Grand Prix, lag het in de Wereldbekerkür nog dichter bij elkaar: 89,205% vs. 89,085%. Marieke van der Putten reed weer een sterke proef (nu de vierde op rij en ook die stabiliteit is te prijzen) met Zantana RS2 N.O.P. en kwam op een nieuw PR van 82,175%. Thamar Zweistra reed ook één van haar beste proeven met Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. en kon hem veel meer loslaten. Ook hier een PR: 78,815% (twee scores boven de 80%) en een zesde plaats.