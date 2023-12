KNHS laat kadereisen vallen en vult zo in één klap Olympisch kader

Met het Olympisch jaar voor de deur heeft de KNHS een aantal aanpassingen gedaan in de diverse kaderindelingen. De grootste wijziging is dat er vanaf 1 januari voor de Olympische en Paralympische disciplines senioren en jeugd nog maar één kader is. Voor de senioren is dit het Olympisch- en Paralympisch kader, voor de jeugd is dit het KNHS Topsport kader.

Daarbij moet bij het dressuurkader wel de kanttekening gemaakt worden dat vrijwel geen van de huidige Olympisch kaderleden aan de gestelde eisen voldoet. Per 1 januari 2022 werden de kadereisen aangescherpt: voor opname in een kader moest drie keer een score van minimaal 75% worden behaald, allen op een CDI3* of hoger. In de meest recente versie van de KNHS Topsportovereenkomst valt te lezen dat die score naar beneden is bijgesteld. Voor opname of herkwalificatie dient een combinatie in een cyclus van negen maanden op minimaal drie CDI3* of hoger een score van 72% te behalen in de Grand Prix.

Kaders toch gevuld

En dat is nog niet alles, dat is niet eens een harde eis. Zo valt te lezen in een toelichting op de KNHS-site: “De kaders zijn samengesteld uit de combinaties die hebben voldaan aan de eisen zoals genoemd in de Topsportovereenkomsten en daarnaast door de bondscoaches het meest kansrijk worden geacht in Parijs onderdeel te zijn van TeamNL.”

Springkader

Eventingkader

Paralympisch kader

