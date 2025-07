Diamant de Plaisir en Le Formidable leveren topscoorders SK Exloo

Na de Veulenkeuring in Exloo vond in het middagprogramma op dezelfde locatie de stamboekkeuring plaats voor vier- tot en met zevenjarige en oudere merries. In de springrichting was de hoogste score voor Redine R-E (Diamant de Plaisir x Nekton). Bij de dressuurmerries waren de hoogste punten voor Phieta Corieta KS (Le Formidable x Rhodium)

In de springrichting was de hoogste score, 80 voor exterieur en springen, voor Redine R-E (Diamant de Plaisir uit Valencia van Nekton). Een met haar 1.72m royaal ontwikkelde merrie, duidelijk in het rechthoeksmodel. Ze is voorzien van een goede schoft- en schouderpartij en atletisch gebouwd. In het springen was ze voorzichtig, liet goede reflexen zien en extra vermogen. Voor dit laatste liet ze 85 punten noteren. Redine R-E komt uit een Holsteiner-moederlijn en is van fokker en geregistreerde: J. Rendering uit Vlagtwedde.

Phieta Corieta KS

De groep oudere dressuurmerries was in Exloo niet al te groot. In deze fokrichting waren de hoogste punten, 70 voor exterieur en 80 voor beweging, voor Phieta Corieta KS, een dochter van Le Formidable. “Een goed ontwikkelde en aansprekende merrie. Ze draafde met veel afdruk en een mooie techniek. In haar galop toonde ze veel balans en kon ook heel makkelijk changeren”, aldus Marcel Beukers die samen met Henk Dirksen de paarden beoordeelde. Ze is gefokt bij Y. Boersma in Oudega, samen met f/g W.M. Molenaar in Bakhuizen. Haar moeder is de voorlopig keurmerrie Fieta Corieta Texel (v. Rhodium). In de bekende moederlijn van Wim van der Linde van Texel komen meerdere Zware Tour-paarden voor onder meer de KWPN-goedgekeurde Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari), Eurolife Texel (v. Rhodium), Esperado’s Esteban (v. Florencio) en KHA Diva Corieta Texel (v. Glock’s Toto Jr).

Bron: KWPN