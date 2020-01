Scholtens’ Johnny Be Goode verkocht naar de Verenigde Staten

De zesjarige Johnny Be Goode (Dream Boy x Tietse 428) is door Eugène Reesink verkocht naar de Verenigde Staten. Het fokproduct van Trea Mulder-Dolsma werd het afgelopen jaar succesvol uitgebracht door Emmelie Scholtens en eindigde op de zevende plaats in de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daarnaast werd hij reservekampioen van de Pavo Cup voor vijfjarigen.

De donkerbruine ruin uit een moeder van de Friese hengst Tietse 428, schitterde twee jaar geleden al in de Pavo Cup-selectie in De Wolden, waar hij onder het zadel van Marrit Reusien naar 83 punten liep. Later dat jaar won de combinatie de finale van de Oostermoer Kei voor vierjarige dressuurpaarden. In 2019 nam Scholtens de teugels over en groeide door tot één van de beste paarden van zijn jaargang.

Bron: Horses.nl