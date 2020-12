Corona drijft Frederic Wandres naar Wellington

Duits Olympisch kader-ruiter Frederic Wandres brengt de komende maanden door in Wellington, waar hij deelneemt aan het Global Dressage Festival. De reden daarvoor is de afgelasting van vrijwel alle internationale dressuurwedstrijden op Europese bodem. Wandres neemt acht paarden van zijn werkgever Hof Kasselmann mee naar Wellington.

Wandres neemt niet zijn kaderpaard Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I) mee. “Ondanks corona heeft Duke of Britain een aantal super resultaten neergezet op internationale wedstrijden. We hebben een persoonlijk record behaald en hebben het geschopt tot het Olympisch kader”, vertelt de Duitse ruiter aan Eurodressage. “Hij heeft de wintermaanden mag hij het rustig aan doen, het volgende seizoen kan hij namelijk heel belangrijk voor ons zijn.”

Opvolger van Duke of Britain

Wandres neemt dus voornamelijk jongere paarden mee naar Wellington, waaronder Hot Hot (Hotline x Diamond Hit), die momenteel op Grand Prix-niveau acteert. Daarnaast komt ook Harrods (Hochadel x Rotspon) mee. Wandres beschouwt de achtjarige, die in Duitsland al wat Lichte Tour-proeven won als de opvolger van Duke of Britain.

