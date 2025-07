Ad Aarts maakt selectie tweespanrijders WK Beekbergen bekend

Bondscoach Ad Aarts heeft bekendgemaakt welke tweespanrijders hij meeneemt naar het Wereldkampioenschap voor tweespannen, dat van 20 tot en met 24 augustus wordt verreden in Beekbergen. Aarts neemt zeven tweespannen mee naar de terreinen rondom het Riant Equestrian Centre in Beekbergen. Het Nederlandse team, bestaande uit drie tweespannen, wordt gevormd door de kersverse Nederlands kampioen Stan van Eijk, de nummer twee van het NK Erik Evers en Rens Egberink.

“Stan en Erik rijden dit seizoen heel constant, hetgeen voor het teamresultaat zeer wenselijk is”, legt Ad Aarts zijn keuze uit. “Ze zijn vooral in de dressuur en de vaardigheid heel sterk. Rens toonde dit seizoen veel progressie in de marathon, dus hij kan met name op dat onderdeel een belangrijke bijdrage leveren aan het teamresultaat. Mocht er onverhoopt iemand uitvallen, dan kan ik uit drie reserves een keuze maken om het team aan te vullen.”

Ervaring en debutanten

De drie menners die TeamNL in de landenwedstrijd zullen vertegenwoordigen, hebben al de nodige ervaring op kampioenschappen. Voor Van Eijk wordt dit zijn vijfde WK, Evers debuteerde in 2023 met een bronzen plak en voor Egberink wordt het zijn tweede mondiale titelstrijd, net als voor de individueel van start gaande Anna de Ronde.

De individuele rijders Mathijn Wevers en Sanny Hagen-Dijkhuis maken hun WK-debuut in eigen land. Frank van der Doelen reed al vijf WK’s in het enkelspan, maar rijdt in augustus zijn eerste WK bij de tweespannen.

Voorbereiding

Onder leiding van bondscoach Aarts wordt er de komende twee maanden nog flink getraind om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. “De wedstrijdkalender is wat moeilijk dit jaar, dus we gaan het wedstrijdritme proberen vast te houden met extra trainingen. Het is belangrijk dat de paarden lekker fit en gezond zijn als ze straks voor eigen publiek de strijd met de buitenlandse concurrentie aan mogen gaan.”

Geselecteerden

Nederlands team:

Stan van Eijk

Erik Evers

Rens Egberink

Individuele rijders (tevens teamreserve):

Frank van der Doelen

Sanny Hagen-Dijkhuis

Mathijn Wevers

Individuele rijders:

Anna de Ronde

Kees Koops – 1e reserve

Programma

Op woensdag 20 augustus start het WK met de veterinaire keuring van de paarden en vindt de openingsceremonie plaats. Op donderdag en vrijdag rijden de menners het onderdeel dressuur. Op zaterdag 23 augustus wordt de marathon verreden en op zondag weten we na de afsluitende vaardigheid wie zich wereldkampioen mag noemen.

Bron: KNHS