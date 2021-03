Grand Prix-hengst Idocus (31) overleden

De KWPN-goedgekeurde hengst Idocus (Equador x Zonneglans) is op 31-jarige leeftijd overleden. Met Marlies van Baalen in het zadel was de Idocus succesvol in de internationale dressuursport en vertegenwoordigde Nederland op de Olympische Spelen van 2004 in Athene. Daarna zette hij zijn carrière voort onder het zadel van Courtney King-Dye. De hengst bracht zijn laatste jaren door op DG Bar Ranch in de Verenigde Staten.

Idocus werd als jaarling aangeschaft door Christine McCarthy. Zij haalde hem naar de Verenigde Staten. De hengst genoot zijn opleiding onder het zadel van Lendon Gray en Courtney King, maar kwam in 2001 terug op Nederlandse bodem om te worden aangeboden bij het KWPN. Daarna nam Marlies van Baalen de teugels van Idocus over.

Olympische Spelen

De combinatie won in 2003 de Grand Prix op Indoor Brabant, werd tweede in Berlijn en Aarhus en won de Grand Prix Freestyle in Zuidlaren. Het jaar daarop greep Idocus de titel Best Stallion op de Stallion Show in Zwolle en kreeg hij een wildcard voor de FEI Wereldbekerfinale in Düsseldorf, waar hij zevende werd. In 2004 kwalificeerden Van Baalen en Idocus zich voor de Olympische Spelen in Athene.

Laatste concoursen

Een jaar na de Spelen haalde McCarthy de hengst terug naar de Verenigde Staten, waar hij zijn carrière vervolgde met Courtney King. In 2007 werden ze zesde in de FEI Wereldbekerfinale. Een jaar later liep de toen negentien jaar oude KWPN’er zijn laatste concours. Daarna mocht hij op DG Bar Ranch van zijn pensioen genieten.

Pensioen

Hoewel Idocus met wedstrijdpensioen ging, werd hij tot 2011 nog gereden door Ashlyn de Groot. Daarnaast werd hij tot 2017 nog ingezet voor de fokkerij. In 2018 werden zijn laatste drie veulens geboren. Vorig jaar reisden Ralph van Venrooij en Henk Dirksen naar het driedaagse KWPN-NA evenement in de VS, waar ze een oorkonde uitreikten aan Idocus.

Marlies van Baalen met Idocus. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

