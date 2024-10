Minna Telde loopt gebroken rugwervel op

Minna Telde kwam eind september ten val in de prijsuitreiking van de vierjarigen-rubriek op de SWB Equestrian Weeks. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Zweedse Grand Prix-amazone bij die val een gebroken rugwervel opgelopen heeft.

“Niet mijn meest trotse moment. Een week in het ziekenhuis met röntgenfoto’s, MR en onderzoeken is ‘not my cup of tea’. Een gebroken rugwervel met wat complicaties is het oordeel. Dat wordt een lange weg om weer terug in het zadel te komen. Dat vind ik heel moeilijk”, aldus Telde.

De amazone won met Quick Dream (Quaterhit x Benetton Dream FRH) de finale voor vierjarigen en werd met Zucchero (Zafferano x Ampère) vierde in de finale voor vijfjarigen.

Bron: Horses.nl