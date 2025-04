Kantjes Wonderboy (22) goedgekeurd bij Weser-Ems

Op de zadelkeuring van Pferdestammbuch Weser-Ems vandaag in Vechta zijn twee hengsten goedgekeurd. Beide zijn Nederlandse inzendingen. Daaronder de 22-jarige Kantjes Wonderboy (Lamento III x Ralph), die in de sport bekend is onder de naam GG Hotshot.

De door familie Van de Rakt uit Nistelrode gefokte Kantje’s Wonderboy van Arie M. Braat uit Wenum-Wiesel heeft een succesvolle sportcarrière achter de rug. Hij sprong tot 1,10 m.-niveau en werd in 2017 en 2018 uitgebracht in de internationale dressuur. Kantjes Wonderboy is goedgekeurd voor zowel de New Forest als Duitse rijpony fokkerij.

Nederlandse Shetlandpony

De tweede pony die werd goedgekeurd is de Shetlandpony (kleiner dan 87 cm.) Rocky v.d. Buxushof (Kolt x Vanity van de Buxushof). Deze driejarige pony is gefokt door A. Coolen-Klomp uit Mierlo en in eigendom van Anno Blaauw uit Peize.

Bron: Horses.nl