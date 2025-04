KWPN erkent dressuursensatie Zonik Plus

Het KWPN heeft de Grand Prix-hengst Zonik Plus erkend. De zoon van Glock’s Zonik maakte met de Belgische ruiter Justin Verboomen de afgelopen maanden een opvallende opkomst in de internationale Grand Prix-sport. Bij zijn erkenning meldt het KWPN dat de hengst niet voldoet aan de röntgenologische eisen (wel een genoomfokwaarde van 99/47% betrouwbaarheid) en dat hij drager is van het WFFS-gen.

Het KWPN meldt het volgende over de erkenning van Zonik Plus:

De afgelopen periode is er een verzoek voor de erkenning van Zonik Plus gedaan. De hengstenkeuringscommissie dressuur is positief over deze hengst. Het Algemeen Bestuur heeft deze erkenningsaanvraag geformaliseerd.

Afstamming

De negenjarige Zonik Plus is een zoon van de KWPN-erkende Grand Prix-hengst Glock’s Zonik. Zijn moeder is de Hannoveraanse merrie Heideblume, een dochter van de Trakhener-hengst Hohenstein I. Heideblume bracht naast Zonik Plus al meerdere sportpaarden, waaronder het Intermediaire II-paard Bingo Plus (v. Bretton Woods), het Intermediare I-paard Fidelio Plus (v. Fidertanz) en het internationale Junioren-paard Figo Plus (v. Fürst Romancier). Grootmoeder Doreen is een staatspremiedochter van Donnerhall, zij is ook nog de grootmoeder van het Young Riders-paard John F. Kennedy (v. Johnson) en van de Lichte Tour-merrie Schwarze Prinzessin (v. Negro).

Imponerende opkomst

De 1.70m-metende Zonik Plus werd als zesjarige tweede tijdens de kleine finale van het WK voor Jonge Dressuurpaarden, tijdens de finale behaalde hij de zesde plaats. Op achtjarige leeftijd maakte hij een imponerend internationaal Grand Prix-debuut, op CDI3* Kronenberg behaalde hij de derde plaats in de Grand Prix en sloot hij zijn eerste internationale Grand Prix Special winnend af.

Op de Wereldbekerkwalificatie in Mechelen was er de overwinning in de klassieke proef, in Lier werden beide proeven gewonnen en op de Wereldbekerkwalificatie van Den Bosch behaalde Zonik Plus tweemaal de derde plek.

Röntgenologische eisen en WFFS

Zonik Plus voldoet niet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. Voor erkende hengsten geldt dat zij bij voorkeur voldoen aan de voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek, zoals omschreven in het veterinair reglement, dit is geen verplichting. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Zonik Plus heeft een genoomfokwaarde van 99 (47% betrouwbaarheid) en een verwantschapspercentage van 1,6% (klasse laag-gemiddeld). Zijn afstamming is bewezen op vader en moeder. Zonik Plus is drager van het WFFS-gen.

Bron: KWPN